Green Moong Dal Soup Recipe: सर्दियों में डिनर में पिएं हरी मूंग दाल का सूप, स्वाद के साथ मिलेगा भरपूर प्रोटीन

Green Moong Dal Soup Recipe: सर्दियों के मौसम में गर्मागर्म सूप पीने का मजा ही अलग होता है. अगर आप शाम के समय कुछ हल्का, हेल्दी और टेस्टी पीना चाहते हैं तो हरी मूंग दाल का सूप ट्राई कर सकते हैं. यह पीने में टेस्टी होने के साथ पेट के लिए भी हल्का होता है. हरी मूंग दाल में प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं.

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अदरक, लहसुन, जीरा और काली मिर्च जैसे मसालों से तैयार यह सूप शरीर को गर्माहट देने के साथ खाने का स्वाद भी बढ़ाता है. अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना काफी आसान है. आप इसे हल्के डिनर या शाम के स्नैक्स के तौर पर पी सकते हैं. आइए जानते हैं हरी मूंग दाल का सूप कैसे बनता है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1/2 कप हरी मूंग दाल (साबुत)

3 कप पानी

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 छोटा चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

6-8 लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई)

1 छोटा चम्मच देसी घी या तेल

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च

1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

नमक स्वादानुसार

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

बारीक कटा हरा धनिया

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कैसे बनाएं हरी मूंग दाल का सूप?

सबसे पहले हरी मूंग दाल को साफ करके अच्छी तरह धो लें. अब इसे 4 से 6 घंटे या रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद दाल का पानी निकाल दें और इसे कुकर में डालें. इसमें ढाई कप ताजा पानी मिलाकर 3 सीटी आने तक पका लें. अब एक कड़ाही में देसी घी या तेल गर्म करें. इसमें जीरा डालकर चटकने दें. इसके बाद बारीक कटा प्याज, अदरक और लहसुन डालें. इन सभी चीजों को हल्का सुनहरा होने तक भून लें. अब इसमें हल्दी और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद कड़ाही में उबली हुई मूंग दाल और उसका पानी डाल दें. दाल को कलछी से थोड़ा मैश कर लें, ताकि सूप गाढ़ा और क्रीमी बने. अब इसमें स्वादानुसार नमक डालें और धीमी आंच पर करीब 5 मिनट तक पकने दें. अगर सूप ज्यादा गाढ़ा लगे, तो इसमें थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं. आखिर में गैस बंद कर दें और इसमें नींबू का रस मिलाएं. ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश करें. आपका गर्मागर्म और हेल्दी हरी मूंग दाल का सूप तैयार है. इसे तुरंत परोसें और ठंड के मौसम में इसके स्वाद का मजा लें.

मूंग दाल का सूप बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

दाल को कुछ घंटे भिगोकर रखने से वह जल्दी पकती है.

सूप को ज्यादा गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं, तो पानी की मात्रा अपनी पसंद के अनुसार रखें.

अदरक, लहसुन और काली मिर्च डालने से सूप का स्वाद बढ़ जाता है.

नींबू का रस हमेशा गैस बंद करने के बाद डालें, इससे सूप में हल्का खट्टापन बना रहता है.

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