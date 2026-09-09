Raw Potato Dosa Recipe: बिना चावल और खमीर के कच्चे आलू से बनाएं कुरकुरा डोसा, नोट करें आसान रेसिपी

Raw Potato Dosa Recipe: साउथ इंडियन डिश डोसा खाना पसंद है लेकिन बैटर बनाने की झंझट से बचना चाहते हैं तो कच्चे आलू और सूजी से बनने वाला यह इंस्टेंट डोसा जरूर ट्राई करें. यह डोसा खाने में काफी टेस्टी होता है और चीले की तरह आसानी से तैयार हो जाता है. इसे बनाने के लिए न चावल की जरूरत पड़ती है और न ही बैटर को घंटों फर्मेंट करना पड़ता है. कुछ आसान स्टेप्स में तैयार होने वाला यह डोसा बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है जो नारियल की चटनी या सांभर के साथ बेहद टेस्टी लगता है. चाहे घर में डोसा बैटर खत्म हो गया हो या आप नाश्ते में कुछ नया बनाना चाहते हों, यह रेसिपी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. आइए जानते हैं कच्चे आलू का डोसा बनाने का आसान तरीका और इसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

2 मीडियम साइज के कच्चे आलू

1 कप सूजी

1-2 हरी मिर्च

1/2 इंच अदरक

स्वादानुसार नमक

सेंकने के लिए तेल या घी

जरूरत के अनुसार पानी

कच्चे आलू से डोसा बनाएं कैसे?

कच्चे आलू से डोसा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को 4 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद सारा पानी निकाल दें. मिक्सर जार में भीगी हुई सूजी, कच्चे आलू, हरी मिर्च, अदरक, नमक और थोड़ा पानी डालकर पीस लें. बैटर को इतना पतला रखें कि वह आसानी से तवे पर फैल सके. तैयार बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इस रेसिपी में बैटर को फर्मेंट करने की जरूरत नहीं होती. अब तवा गर्म करें और उस पर एक करछी बैटर डालकर गोल आकार में पतला फैला दें. किनारों पर थोड़ा तेल या घी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं. जब डोसा नीचे से सुनहरा और कुरकुरा हो जाए तो चाहें तो पलटकर दूसरी तरफ भी कुछ सेकंड सेंक लें. गरमागरम आलू डोसे को नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी, टमाटर की चटनी या सांभर के साथ परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

बैटर ज्यादा गाढ़ा न रखें, ताकि डोसा आसानी से फैल सके.

तवा न ज्यादा गर्म हो और न ठंडा, तभी डोसा सही तरीके से बनेगा.

डोसा सुनहरा और कुरकुरा होने के बाद ही पलटें.

हर डोसा बनाने से पहले बैटर को अच्छी तरह मिला लें.

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