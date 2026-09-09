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'लड़की को काटा-कार में हुए इंटीमेट', शादीशुदा खेसारी लाल ने 'अफीम' गाने में लांघी मर्यादा? भड़कीं 'वायरल भाभी'

खेसारी लाल यादव के 'अफीम' गाने पर हेमा शर्मा यानी 'वायरल भाभी' भड़क गई हैं. गाने में इंटीमेट और बोल्ड सीन्स देने पर हेमा शर्मा ने खेसारी को खरी-खोटी सुनाई है.

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खेसारी लाल पर भड़कीं कंगना शर्मा (Photo: Social Media)
खेसारी लाल पर भड़कीं कंगना शर्मा (Photo: Social Media)

'बिग बॉस 18' फेम और इंटरनेट पर्सनैलिटी हेमा शर्मा 'वायरल भाभी' के नाम से मशहूर हैं. हेमा ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप लगाया है. हेमा का कहना है कि खेसारी ने अपने 'अफीम' गाने में काफी गंदे सीन्स डाले हैं. उन्हें इस तरह के सीन्स करने से बचना चाहिए.

क्या बोलीं हेमा शर्मा?

खेसारी लाल यादव का भोजपुरी गाना 'अफीम' 29 अगस्त को रिलीज हुआ है. गाने में उनके साथ कंगना शर्मा नजर आईं. 'अफीम' गाने में खेसारी और कंगना ने कई इंटीमेट और बोल्ड सीन्स दिए हैं. 

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खेसारी के गाने पर 'वायरल भाभी' यानी हेमा शर्मा भड़क गई हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में खेसारी को इस तरह के इंटीमेट सीन देने पर खरी-खोटी सुनाई है. 

हेमा बोलीं- खेसारी लाल जी होंगे अपनी जगह. उनका एक गाना आया है अफीम. मैं उसपर कहना चाहूंगी कि उन्होंने बड़े ही गंदे सीन डाले हैं. लड़की को वो काट रहे हैं. ड्रग्स की एक्टिंग कर रहे हैं. वो उन्हें नहीं करना चाहिए था. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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हेमा आगे बोलीं- मैं यह पूछना चाहती हूं कि इतने बड़े स्टार होकर आप जनता को क्या मैसेज दे रहे हो. आप जनता से क्या कहना चाहते हो कि आओ तुम भी ड्रग्स लो. उन्हें ये नहीं करना चाहिए था. मैंने जब उनका गाना देखा तो मैंने बोला कि मैं ऐसे गानों को कभी जिंदगी में नहीं करना चाहूंगी. जब आप एक बड़ा नाम होते हैं, तो आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है. आप अच्छा मैसेज दें, जनरेशन को. 

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बता दें कि खेसारी लाल यादव का गाना 'अफीम' यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है. गाने पर फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. फैंस का कहना है कि खेसारी ने इंटीमेट सीन्स से आग लगा दी है. लेकिन कुछ लोग उनके बोल्ड सीन्स पर ऐतराज जता रहे हैं. वैसे आपका क्या कहना है. 
 

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