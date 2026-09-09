scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pithori Amavasya 2026: पिठोरी अमावस्या कल, भूलकर भी ना करें ये गलतियां, लग सकता है पितृदोष

Pithori Amavasya 2026: भाद्रपद माह की पिठोरी अमावस्या बहुत ही विशेष मानी जाती है. यह पावन तिथि एक ओर माताओं द्वारा संतान की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले व्रत के लिए जानी जाती है, तो वहीं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए भी अत्यंत शुभ मानी गई है. तो आइए जानते हैं कि इस दिन कौन सी गलतियों से सावधान रहना चाहिए.

Advertisement
X
पिठोरी अमावस्या (Photo: ITG)
पिठोरी अमावस्या (Photo: ITG)

Pithori Amavasya 2026: पिठोरी अमावस्या 10 सितंबर यानी कल मनाई जाएगी. भाद्रपद माह की अमावस्या यानी पिठोरी अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. यह तिथि जहां एक ओर माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखे जाने वाले व्रत के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरी ओर यह पितरों के तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य के लिए भी अत्यंत फलदायी मानी गई है.

पिठोरी अमावस्या के दिन की गई एक छोटी सी भूल भी आपके पितरों को नाराज कर सकती है, जिससे घर में पितृदोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है. ऐसे में कल पिठोरी अमावस्या के पावन अवसर पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए.

बासी आटे का इस्तेमाल और भोजन की भूल
इस दिन भूलकर भी फ्रीज में रखा बासी या पुराना गूंथा हुआ आटा इस्तेमाल न करें. बासी आटा राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है और इसे 'पिंड' के समान माना गया है, जिससे पितृ नाराज होते हैं.

पितरों का तर्पण न करना और समय की अनदेखी
पितरों के नाम से तर्पण या दान दोपहर के समय (कुतूप काल) ही करना चाहिए. सुबह बहुत जल्दी या शाम के समय तर्पण करना वर्जित माना गया है. तर्पण या पितरों के नाम से दिया जलाते समय मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह पितरों की दिशा मानी जाती है.

Advertisement

द्वार पर आए अतिथि या पशु-पक्षी का अनादर
इस दिन घर में बना पहला भोजन केवल इंसानों के लिए नहीं होता. यदि आप गाय, कौवे, कुत्ते, देव और चींटियों (पंचबलि) के लिए भोजन का अंश नहीं निकालते हैं, तो श्राद्ध-पूजन अधूरा माना जाता है. साथ ही, इस दिन आपके दरवाजे पर कोई गरीब, भिक्षुक या पशु-पक्षी आए, तो उसे भोजन या जल जरूर दें. इनका अपमान करने से सीधा पितृदोष लगता है.

तुलसी पत्र तोड़ने और कुशा उखाड़ने से जुड़े नियम
अमावस्या तिथि के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त मना होता है. पूजा के लिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें. यदि आप वर्षभर के पूजा-पाठ के लिए 'कुश' (पवित्र घास) एकत्र कर रहे हैं, तो बिना मंत्र बोले या लोहे के औजार से कुश न उखाड़ें.

घर में क्लेश और तामसिक आचरण
पिठोरी अमावस्या के दिन घर का माहौल शांत और भक्तिमय होना चाहिए. घर के बड़े-बुजुर्गों का अपमान करने या आपस में झगड़ा करने से पितृ रुष्ट होकर लौट जाते हैं. इस दिन घर में मांस-मदिरा, सिगरेट या अन्य तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी न करें.

पितृदोष से बचाव का सरल उपाय
इस दिन संध्याकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों से अपनी भूल-चूक की क्षमा मांगें. ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'हेलीपैड पर सीमेंट-गारा डालकर बहाने बना रहे', बुलंदशहर दौरे पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप |
    'लड़की को काटा-कार में हुए इंटीमेट', शादीशुदा खेसारी लाल ने 'अफीम' गाने में लांघी मर्यादा? भड़कीं 'वायरल भाभी' |
    Pithori Amavasya 2026: पिठोरी अमावस्या कल, भूलकर भी ना करें ये गलतियां, लग सकता है पितृदोष |
    Raw Potato Dosa Recipe: बिना चावल और खमीर के कच्चे आलू से बनाएं कुरकुरा डोसा, नोट करें आसान रेसिपी |
    कल्याण-डोंबिवली में आवारा कुत्तों का आतंक, कुछ घंटों में 6 लोगों को काटा, बच्चों और महिला समेत कई घायल |
    Asian Games शुरू होने से 10 दिन पहले जापान में हाहाकार! शहर में आई बाढ़, करीब 400 एथलीट फंसे...अब आगे क्या? |
    झारखंड की वोटर लिस्ट में मिले 3 अफगानी नागरिक, ऐसे हुआ खुलासा |
    पीएम-किसान: कैसे यूपी के किसानों को मिल रही है सीधी आय सहायता |
    भारत में नहीं मिलते ओरंगुटान, फिर ओडिशा के जंगल में कैसे पहुंचे 5 बच्चे? 4000 KM दूर है इनका असली घर |
    Skoda-JSW Deal: बदलने वाली है कंपनी की किस्मत... भारतीय बाजार में मिलेगा लोकल पार्टनर
    Advertisement