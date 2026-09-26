scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं रीति का दूसरा पिता', सिंगर का सनसनीखेज दावा, मनोज तिवारी की EX पत्नी ने गुपचुप की थी दूसरी शादी?

Ekam Bawa On Manoj Tiwari Ex Wife: भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी जहां 'बिग बॉस' के घर में गालियों और खराब रवैये को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं, वहीं बाहर एक नए और सनसनीखेज खुलासे ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

Advertisement
X
रीति तिवारी को लेकर सिंगर एकम बावा ने किए कई बड़े दावे (Photo: Instagram @rhitiwari, Screengrab)
रीति तिवारी को लेकर सिंगर एकम बावा ने किए कई बड़े दावे (Photo: Instagram @rhitiwari, Screengrab)

भोजपुरी सुपरस्टार और नेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी जब से बिग बॉस में गई हैं, तभी से उनका पूरा परिवार लाइमलाइट में है. शो में रीति तिवारी को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. काजी तौकीर और उदिति सिंह को गाली देने पर रीति को जमकर ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है. इस बीच कहानी में एक नया और बड़ा ट्विस्ट आ गया है. 

रीति को लेकर सिंगर का बड़ा दावा

सिंगर एकम बावा ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट शेयर करके ये दावा किया है कि मनोज तिवारी की एक्स वाइफ रानी तिवारी संग वो रिश्ते में थे. इस लिहाज से एकम बावा ने रीति को अपनी बेटी बताया. 

सम्बंधित ख़बरें

Salman Khan Bigg boss 20 Rhiti Tiwari
'नेपोटिज्म के सहारे आई', मनोज तिवारी की बेटी पर भड़के सलमान
manoj tiwari daughter rhiti tiwari cried
'हम बेबस थे', 13 साल बाद मां-पिता का हुआ तलाक, बिलखकर रोईं मनोज तिवारी की बेटी रीति, पापा की दूसरी शादी से टूटा दिल?
Salman Khan Bigg boss 20 Rhiti Tiwari
रीति तिवारी की भाषा पर भड़के सलमान, वीकेंड का वार में लगाई क्लास
Manoj Tiwari
रीति की तरह ही तेज तर्रार मनोज तिवारी, रवि किशन को कहा था- Shut Up
Manoj Tiwari daughters
Manoj Tiwari Daughters: 3 बेटियों के पिता हैं मनोज तिवारी, बड़ी बेटी शोबिज में, स्कूल में पढ़ती है छोटी बिटिया

एकम बावा ने रीति तिवारी और उनकी मां को लेकर कई बड़े दावे भी किए हैं. एकम ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रीति की मां से शादी की थी. उन्होंने यह भी कहा कि बिग बॉस में रीति झूठ बोल रही हैं. 

एकम बावा ने दावा किया है कि वो साल 2020 से 2025 के बीच रानी और रीति के साथ एक ही फ्लैट में रह रहे थे. उन्होंने दावा किया कि रीति अपनी मां के साथ उनके रिश्ते से अच्छी तरह वाकिफ थीं. बावा के मुताबिक, शादी के बंधन में बंधने से पहले वो और रानी 2020 से 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे थे. अपने इन दावों और रिश्तों को साबित करने के लिए बावा ने रीति और उनकी मां रानी के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी बतौर सबूत शेयर की हैं. 

Advertisement

 

रीति को सिंगर ने बताया झूठा
 
रीति ने शो में ये दावा किया था कि उन्हें पिता मनोज तिवारी से खर्चे के लिए हर महीने सिर्फ 25,000 रुपये मिलते हैं. रीति के इस दावे को भी सिंगर ने झूठा बताया है. उन्होंने कहा- जिसके पास 4-5 लाख रुपये के हैंडबैग हों... उसके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं. रेंज रोवर का तो महीने का खर्चा ही 2.5 से 3 लाख रुपये का है. आप 25,000 रुपये की बात कर रहे हैं? 

एकम बावा ने आगे दावा किया कि रीति एक बड़े टर्नओवर वाली स्पोर्ट्स कंपनी चलाती हैं और मुंबई में उसके अपने महंगे फ्लैट्स भी हैं. उस पर निशाना साधते हुए बावा ने कहा- लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए. आप बिग बॉस के घर में जाकर दूसरों को गालियां दे रही हैं. बच्चे इस तरह की हरकतें नहीं करते. इस तरह की बातें आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल शोभा नहीं देतीं. 

सिंगर ने रीति तिवारी के संस्कारों पर भी सवाल उठाए. सिंगर ने दावा किया- रीति, मनोज तिवारी की बेटी हैं. लेकिन ऑन पेपर लीगली मैं रीति का बाप हूं. रीति की मां ने दूसरी शादी मेरे साथ की. रीति जिस तरह की बातें कर रही है, मुझे बहुत शर्म आ रही है. काजी भाई को कितनी गालियां दे रही है. 

Advertisement

 

 

बता दें कि रानी तिवारी ने कभी भी एकम बावा संग अपनी शादी को कंफर्म नहीं किया. उन्होंने न ही अब तक एकम के दावों पर रिएक्ट किया है. सिंगर के दावों की हम पुष्टि नहीं करते हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'PDA में A का मतलब ओवैसी', सपा-कांग्रेस विवाद पर AIMIM का तंज |
    US डीजल निर्यात पर लगे बैन! मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा दांव... दुनिया भर में मंडराया भीषण ईंधन संकट का खतरा |
    रायबरेली से अखिलेश यादव ने शुरू की रथ यात्रा, कांग्रेस और सपा में ठनी! |
    Bhutte ki Sabji: सब्जी-रोटी से हो गए बोर? 10 मिनट में बनाएं राजस्थानी भुट्टे की मसालेदार सब्जी, हर निवाले में मिलेगा बेमिसाल चटकारा |
    दिल्ली: काली माता मंदिर परिसर में मिला कंकाल, फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज! |
    जिनपिंग के अमेरिका दौरे पर ट्रंप ने की मेजबानी, बाहर पेलोसी ने किया विरोध प्रदर्शन |
    CCTV में 85 बार चोरी करता दिखा आरोपी, करीब 80 लाख बरामद... चढ़ावा चोरी चार्जशीट में क्या-क्या शामिल है |
    लहराती पिकअप, सामने गाड़ियां और स्कूटी... गाड़ी ऐसी पलटी कि देखने वाले रह गए दंग, सामने आया Video |
    ईरान ने अमेरिका को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, हॉर्मुज पर कही ये बात |
    'मैं रीति का दूसरा पिता', सिंगर का सनसनीखेज दावा, मनोज तिवारी की EX पत्नी ने गुपचुप की थी दूसरी शादी?
    Advertisement