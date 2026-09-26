'मैं रीति का दूसरा पिता', सिंगर का सनसनीखेज दावा, मनोज तिवारी की EX पत्नी ने गुपचुप की थी दूसरी शादी?

भोजपुरी सुपरस्टार और नेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी जब से बिग बॉस में गई हैं, तभी से उनका पूरा परिवार लाइमलाइट में है. शो में रीति तिवारी को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. काजी तौकीर और उदिति सिंह को गाली देने पर रीति को जमकर ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है. इस बीच कहानी में एक नया और बड़ा ट्विस्ट आ गया है.

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रीति को लेकर सिंगर का बड़ा दावा

सिंगर एकम बावा ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट शेयर करके ये दावा किया है कि मनोज तिवारी की एक्स वाइफ रानी तिवारी संग वो रिश्ते में थे. इस लिहाज से एकम बावा ने रीति को अपनी बेटी बताया.

एकम बावा ने रीति तिवारी और उनकी मां को लेकर कई बड़े दावे भी किए हैं. एकम ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रीति की मां से शादी की थी. उन्होंने यह भी कहा कि बिग बॉस में रीति झूठ बोल रही हैं.

एकम बावा ने दावा किया है कि वो साल 2020 से 2025 के बीच रानी और रीति के साथ एक ही फ्लैट में रह रहे थे. उन्होंने दावा किया कि रीति अपनी मां के साथ उनके रिश्ते से अच्छी तरह वाकिफ थीं. बावा के मुताबिक, शादी के बंधन में बंधने से पहले वो और रानी 2020 से 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे थे. अपने इन दावों और रिश्तों को साबित करने के लिए बावा ने रीति और उनकी मां रानी के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी बतौर सबूत शेयर की हैं.

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रीति को सिंगर ने बताया झूठा



रीति ने शो में ये दावा किया था कि उन्हें पिता मनोज तिवारी से खर्चे के लिए हर महीने सिर्फ 25,000 रुपये मिलते हैं. रीति के इस दावे को भी सिंगर ने झूठा बताया है. उन्होंने कहा- जिसके पास 4-5 लाख रुपये के हैंडबैग हों... उसके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं. रेंज रोवर का तो महीने का खर्चा ही 2.5 से 3 लाख रुपये का है. आप 25,000 रुपये की बात कर रहे हैं?

एकम बावा ने आगे दावा किया कि रीति एक बड़े टर्नओवर वाली स्पोर्ट्स कंपनी चलाती हैं और मुंबई में उसके अपने महंगे फ्लैट्स भी हैं. उस पर निशाना साधते हुए बावा ने कहा- लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए. आप बिग बॉस के घर में जाकर दूसरों को गालियां दे रही हैं. बच्चे इस तरह की हरकतें नहीं करते. इस तरह की बातें आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल शोभा नहीं देतीं.

सिंगर ने रीति तिवारी के संस्कारों पर भी सवाल उठाए. सिंगर ने दावा किया- रीति, मनोज तिवारी की बेटी हैं. लेकिन ऑन पेपर लीगली मैं रीति का बाप हूं. रीति की मां ने दूसरी शादी मेरे साथ की. रीति जिस तरह की बातें कर रही है, मुझे बहुत शर्म आ रही है. काजी भाई को कितनी गालियां दे रही है.

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बता दें कि रानी तिवारी ने कभी भी एकम बावा संग अपनी शादी को कंफर्म नहीं किया. उन्होंने न ही अब तक एकम के दावों पर रिएक्ट किया है. सिंगर के दावों की हम पुष्टि नहीं करते हैं.



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