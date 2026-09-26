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लहराती पिकअप, सामने गाड़ियां और स्कूटी... गाड़ी ऐसी पलटी कि देखने वाले रह गए दंग, सामने आया Video

असम के डिब्रूगढ़ में बोगीबील ब्रिज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां सामान से लदी एक पिकअप अचानक बेकाबू होकर पलट गई और सड़क से गुजर रहे शख्स के ऊपर जा गिरी. मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. दुर्घटना में दो लोग घायल हुए हैं. दोनों को डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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हादसे का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
हादसे का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)

असम के डिब्रूगढ़ से सड़क हादसे की खौफनाक घटना सामने आई है. यहां बोगीबील ब्रिज के पास सामान से लदी एक पिकअप वैन अचानक बेकाबू होकर पलट गई. पलटने के दौरान पिकअप सड़क से गुजर रहे एक स्कूटी सवार के ऊपर जा गिरी. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

हादसे में दो लोग घायल हुए हैं और दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे का वीडियो सामने आया है. दरअसल, पिकअप सड़क पर लहराती हुई चल रही थी. इसके बाद गाड़ी बेकाबू हुई और सड़क पर पलट गई. पिकअप पलटते-पलटते सड़क पर जा रहे एक स्कूटी सवार के ऊपर जा गिरी.

यहां देखें Video

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जिस शख्स को शायद कुछ सेकेंड पहले तक अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है, अचानक एक भारी-भरकम सामान से भरी गाड़ी उसके ऊपर आ गई. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. हादसे में दो लोग घायल हुए हैं. दोनों को आनन-फानन में डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर बताई है.

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यह भी पढ़ें: यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसा: 6 राज्यों से जुड़ा बस का कनेक्शन! ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस ने पकड़ा

फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है. हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पिकअप बेकाबू कैसे हुई. क्या गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी? क्या सड़क पर अचानक कोई ऐसी स्थिति बनी, जिसकी वजह से ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा? या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? अभी इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं.

शुरुआती जानकारी में सिर्फ इतना सामने आया है कि सामान से लदी पिकअप के ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वह पलट गई. हादसे की असल वजह जांच के बाद ही साफ होगी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की. पुलिस हादसे से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल इस हादसे में घायल दो लोग अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
(रिपोर्ट: पूर्ण बिकास)
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