यूपी: हापुड़ में दलित युवक की मौत पर बवाल, सपा सांसद रामजी लाल सुमन और पुलिस में नोकझोंक

हापुड़ के बदनौली गांव में गोलीबारी में घायल दलित युवक दीपक की मौत के बाद अब सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने बदनौली पहुंचे. इस दौरान सांसद और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

और पढ़ें

सांसद रामजी लाल सुमन का आरोप है कि वो दीपक के परिवार को सांत्वना देने और घटना की जानकारी लेने पहुंचे थे. लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव में जाने से रोक दिया. इस दौरान मौके पर काफी देर तक पुलिस अधिकारियों और सांसद के बीच बहस होती रही.

बाद में पुलिस अधिकारियों ने रामजी लाल सुमन को स्थिति समझाकर शांत कराया और उनकी दीपक के परिजनों से मुलाकात कराई. हालांकि सपा सांसद ने कहा कि पुलिस ने उन्हें परिवार से मिलने से रोककर गलत किया. उन्होंने इसे सरकार की तानाशाही करार दिया.





परिजनों से मुलाकात करके रामजी लाल सुमन ने उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया. इसके बाद उन्होंने बताया कि दीपक का परिवार बेहद गरीब है. उनके मुताबिक परिवार में तीन बेटियां हैं और दो बेटे थे, जिनमें से दीपक की मौत हो चुकी है. दूसरे बेटे के पास भी रोजगार का कोई स्थायी साधन नहीं है.

Advertisement

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

रामजी लाल सुमन ने कहा कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदना का मामला है. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देने की मांग की. इसके साथ ही रामजी लाल सुमन ने पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?



बता दें कि बदनौली गांव में 4 सितंबर को दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव और फायरिंग हुई थी. घटना में दीपक समेत कई लोग घायल हुए थे. गंभीर रूप से घायल दीपक का इलाज मेरठ में चल रहा था, जहां 6 सितंबर को उसकी मौत हो गई. दीपक की मौत के बाद शव गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था और सड़क पर जाम लगाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.

पुलिस इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है. इस मामले पर सपा नेता अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर लिखा, 'जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, बीजेपी की हताशा बढ़ती जा रही है. इसीलिए पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न बढ़ रहा है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: शुद्धिकरण मामले पर कांग्रेस का बड़ा कदम... 7 सितंबर को दिल्ली में जुटेंगे पार्टी के दलित सांसद

उन्होंने आगे कहा, 'जिला हापुड़ के गांव बदनौली में दलित युवक दीपक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक दीपक के परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने जा रहे सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन को भारी पुलिस बल के रास्ते में रोके जाने पर विरोध प्रदर्शन किया.'

---- समाप्त ----