scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी: हापुड़ में दलित युवक की मौत पर बवाल, सपा सांसद रामजी लाल सुमन और पुलिस में नोकझोंक

हापुड़ के बदनौली गांव में गोलीबारी में घायल दलित युवक दीपक की मौत के बाद सियासत गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया. नोंकझोंक के बाद सांसद को किसी तरह दीपक के परिवार से मिलने दिया गया. अब इस मामले को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है.

Advertisement
X
सपा सांसद को पुलिस ने मृतक के परिवार से मिलने से रोका. (Photo- X/Akhilesh Yadav)
सपा सांसद को पुलिस ने मृतक के परिवार से मिलने से रोका. (Photo- X/Akhilesh Yadav)

हापुड़ के बदनौली गांव में गोलीबारी में घायल दलित युवक दीपक की मौत के बाद अब सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने बदनौली पहुंचे. इस दौरान सांसद और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

सांसद रामजी लाल सुमन का आरोप है कि वो दीपक के परिवार को सांत्वना देने और घटना की जानकारी लेने पहुंचे थे. लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव में जाने से रोक दिया. इस दौरान मौके पर काफी देर तक पुलिस अधिकारियों और सांसद के बीच बहस होती रही.

बाद में पुलिस अधिकारियों ने रामजी लाल सुमन को स्थिति समझाकर शांत कराया और उनकी दीपक के परिजनों से मुलाकात कराई. हालांकि सपा सांसद ने कहा कि पुलिस ने उन्हें परिवार से मिलने से रोककर गलत किया. उन्होंने इसे सरकार की तानाशाही करार दिया.



परिजनों से मुलाकात करके रामजी लाल सुमन ने उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया. इसके बाद उन्होंने बताया कि दीपक का परिवार बेहद गरीब है. उनके मुताबिक परिवार में तीन बेटियां हैं और दो बेटे थे, जिनमें से दीपक की मौत हो चुकी है. दूसरे बेटे के पास भी रोजगार का कोई स्थायी साधन नहीं है.

Advertisement

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

रामजी लाल सुमन ने कहा कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदना का मामला है. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देने की मांग की. इसके साथ ही रामजी लाल सुमन ने पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बदनौली गांव में 4 सितंबर को दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव और फायरिंग हुई थी. घटना में दीपक समेत कई लोग घायल हुए थे. गंभीर रूप से घायल दीपक का इलाज मेरठ में चल रहा था, जहां 6 सितंबर को उसकी मौत हो गई. दीपक की मौत के बाद शव गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था और सड़क पर जाम लगाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.

पुलिस इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है. इस मामले पर सपा नेता अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर लिखा, 'जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, बीजेपी की हताशा बढ़ती जा रही है. इसीलिए पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न बढ़ रहा है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: शुद्धिकरण मामले पर कांग्रेस का बड़ा कदम... 7 सितंबर को दिल्ली में जुटेंगे पार्टी के दलित सांसद

उन्होंने आगे कहा, 'जिला हापुड़ के गांव बदनौली में दलित युवक दीपक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक दीपक के परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने जा रहे सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन को भारी पुलिस बल के रास्ते में रोके जाने पर विरोध प्रदर्शन किया.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी: हापुड़ में दलित युवक की मौत पर बवाल, सपा सांसद रामजी लाल सुमन और पुलिस में नोकझोंक |
    एक महिला, दो पुरुष और खंडहर... आखिर कौन सी डील चल रही थी? पुलिस को मिला 1.20 करोड़ का 'मैटेरियल' |
    चीन को ऐतराज, भारत से कनेक्शन... नेपाल में छिपकर कैसे शूट हुई 19 दिन वाली वो सीक्रेट फिल्म? |
    MLC और सांसद बनाया, फिर समधी... आखिर क्यों मायावती को खटकने लगे अशोक सिद्धार्थ? |
    Fan Cleaning Tips: छत वाले पंखे पर जमी चिकनाई और मिट्टी होगी आसानी से साफ, नीचे नहीं गिरेगी गंदगी, बस अपनाएं ये ट्रिक |
    Apple इवेंट में iPhone Duo लॉन्च समेत हुए क्या-क्या बड़े ऐलान, जानें सब |
    Neem Karoli Baba: आखिर क्यों नीम करोली बाबा को माना जाता है हनुमान जी का साक्षात रूप? जानें इसका अलौकिक रहस्य |
    हरीश द्विवेदी युवा मोर्चा, सतीश पूनिया को ST मोर्चे की कमान... BJP ने प्रभारियों का किया ऐलान |
    EPFO Rule: बीमारी, पढ़ाई या शादी... कब कितनी बार निकलेगा PF का पैसा? |
    कानपुर: शादीशुदा प्रेमिका ने मिलने बुलाया, घरवालों ने प्रेमी को पकड़ा... 30 घंटे तक बनाया बंधक, पुलिस को भी पीटा
    Advertisement