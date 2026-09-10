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हरीश द्विवेदी युवा मोर्चा, सतीश पूनिया को ST मोर्चे की कमान... BJP ने प्रभारियों का किया ऐलान

बीजेपी ने संगठन को चुनावी मोड में लाने की तैयारी तेज कर दी है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद अब अलग-अलग मोर्चों के प्रभारियों की भी घोषणा कर दी गई है. नई टीम में अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों को भी जगह दी गई है.

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हरीश द्विवेदी, सतीश पूनिया (Photo- FB)
हरीश द्विवेदी, सतीश पूनिया (Photo- FB)

भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग-अलग मोर्चों के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने युवा, महिला, SC, OBC, किसान, ST और अल्पसंख्यक मोर्चों की जिम्मेदारी अलग-अलग नेताओं को सौंपी है. युवा मोर्चा की जिम्मेदारी हरीश द्विवेदी को दी गई है, एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को जबकि महिला मोर्चा का प्रभार डी. पुरंदेश्वरी को मिला है.

SC मोर्चा के प्रभारी संजय भाटिया और OBC मोर्चा के प्रभारी वैजयंत पांडा होंगे. किसान मोर्चा की जिम्मेदारी लाल सिंह आर्या को दी गई है. वहीं ST मोर्चा का प्रभार सतीश पूनिया और अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी गजेंद्र पटेल को सौंपी गई है.

ये सभी फिलहाल संबंधित मोर्चों का प्रभार संभालेंगे. ये मोर्चों की कार्यकारिणी बनाने, प्रदेशों के प्रभारी तय करने और राज्यों में मोर्चे की टीम तैयार करने में मदद करेंगे. सभी मोर्चा प्रभारियों को संबंधित मोर्चा अध्यक्षों से बातचीत कर यह काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. स्थायी प्रभारी नियुक्त होने तक ये नेता अपने-अपने मोर्चों का प्रभार संभालते रहेंगे.

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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन को चुनावी मोड में लाने के लिए नई राष्ट्रीय टीम तैयार की है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रमुख मोर्चों की कमान सौंपने के बाद अब पार्टी के प्रभारियों, सह-प्रभारियों और दूसरे प्रमुख पदाधिकारियों का भी ऐलान किया गया है. नई टीम में पुराने अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों का संतुलन दिखाई दे रहा है.

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प्रमुख मोर्चों की कमान भी तय

पार्टी ने इससे पहले प्रमुख संगठनात्मक मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के नामों का भी ऐलान किया था. युवा मोर्चा की कमान गुजरात से आने वाले लोकसभा सांसद डॉ. हेमांग जोशी को दी गई है. महिला मोर्चा की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ नेता रूप कुमारी चौधरी को सौंपी गई है.

किसान मोर्चा की कमान मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और किसान मोर्चे से जुड़े रहे बंसीलाल गुर्जर को दी गई है. OBC मोर्चा की जिम्मेदारी अमरपाल मौर्य को मिली है. वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवेश कुमार राम, ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन्नालाल रावत और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली बनाए गए हैं.

स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी

नई टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महासचिव के साथ उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है. सुनील बंसल को भी राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी में बरकरार रखा गया है.

यह भी पढ़ें: पंजाब चुनाव में इन मुद्दों पर BJP का रहेगा फोकस... नितिन नवीन ने बता दिया प्लान

बी. एल. संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर बने हुए हैं. तरुण चुघ को बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय का प्रभारी बनाया गया है. वहीं संदीप पाठक को राष्ट्रीय सचिव और संबित पात्रा को नॉर्थ-ईस्ट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है.

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चुनावी रणनीति पर फोकस

बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम में सोशल मीडिया और चुनावी मैनेजमेंट पर भी खास फोकस दिखाई दे रहा है. संगठन में सोशल मीडिया से जुड़े बदलाव किए गए हैं. आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों पर खास ध्यान दिया गया है. नई टीम के जरिए पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने और चुनावी तैयारियों को तेज करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

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