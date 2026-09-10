Neem Karoli Baba: आखिर क्यों नीम करोली बाबा को माना जाता है हनुमान जी का साक्षात रूप? जानें इसका अलौकिक रहस्य

Neem Karoli Baba: भारत में ऐसे कई संत हुए हैं, जिनका जीवन भक्तों के लिए आज भी रहस्य और आस्था का विषय बना हुआ है. इन्हीं में एक नाम है नीम करोली बाबा का, जिन्हें उनके अनुयायी प्यार से महाराज जी भी कहते हैं. नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम आज उनकी भक्ति और आध्यात्मिक परंपरा का बड़ा केंद्र माना जाता है. बाबा की सबसे खास पहचान भगवान हनुमान के प्रति उनकी गहरी आस्था से जुड़ी रही थी.

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यही वजह है कि उनके भक्तों का एक वर्ग उन्हें सिर्फ हनुमान जी का भक्त नहीं, बल्कि बजरंगबली का अंश या अवतार तक मानता है. आखिर बाबा के जीवन में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से यह विश्वास इतना गहरा हुआ? उनकी कौन-सी बातें भक्तों को हनुमान जी की याद दिलाती हैं? आइए जानते हैं इस मान्यता के पीछे की कहानी.

हनुमान भक्ति में डूबा था बाबा का जीवन

नीम करोली बाबा का जीवन राम नाम और हनुमान भक्ति से गहराई से जुड़ा बताया जाता है. उनके आश्रमों में हनुमान जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता रहा है. बाबा से जुड़ी परंपरा में भगवान का नाम लेने, सेवा करने और जरूरतमंदों की मदद करने पर जोर मिलता है.

भक्तों के अनुसार, बाबा लोगों को दिखावे से दूर रहकर भगवान का स्मरण करने और दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा देते थे. यही वजह है कि उनके अनुयायियों को बाबा की साधना में हनुमान जी के गुणों की झलक दिखाई देती थी. हनुमान जी को भी भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पण, सेवा और विनम्रता के लिए जाना जाता है.

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फिर क्यों कहा जाने लगा हनुमान जी का अंश?

नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अंश मानने की धारणा किसी प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज से नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था और उनसे जुड़ी कथाओं से बनी है. बाबा के अनुयायी उनके जीवन में घटित कई घटनाओं को उनकी आध्यात्मिक शक्ति से जोड़कर देखते हैं. एक खास बात यह भी बताई जाती है कि बाबा खुद को भगवान के रूप में स्थापित करने के बजाय लोगों को हनुमान जी और राम नाम की ओर प्रेरित करते थे. भक्तों के लिए यही भाव बहुत महत्वपूर्ण था. उन्हें लगता था कि बाबा का जीवन स्वयं से ज्यादा अपने आराध्य के प्रति समर्पण का उदाहरण है. इसी कारण समय के साथ उनके अनुयायियों के बीच यह विश्वास मजबूत होता गया कि बाबा पर हनुमान जी की विशेष कृपा थी और वे बजरंगबली के अंश थे.

कैंची धाम में आज भी दिखती है हनुमान भक्ति

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम का नाम नीम करोली बाबा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है. पहाड़ों के बीच स्थित यह स्थान आज देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है.

कैंची धाम में हनुमान जी का मंदिर भी है. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु बाबा की स्मृति के साथ भगवान हनुमान की पूजा करते हैं. आश्रम से जुड़ी परंपराओं में राम नाम और हनुमान भक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है. इसलिए कई भक्तों के लिए बाबा और हनुमान जी की भक्ति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है.

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बाबा से जुड़े चमत्कारों की भी कई कहानियां

नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी कई चमत्कारिक कथाएं आज भी भक्तों के बीच सुनाई जाती हैं. इनमें संकट में पड़े लोगों की सहायता, किसी भक्त की परेशानी का समाधान और बाबा के दूर बैठे व्यक्ति की स्थिति जान लेने जैसी कहानियां शामिल हैं.

हालांकि, इन घटनाओं की स्वतंत्र ऐतिहासिक या वैज्ञानिक पुष्टि हर मामले में उपलब्ध नहीं है. इसलिए इन्हें प्रमाणित तथ्य के बजाय भक्तों के अनुभव और धार्मिक मान्यता के तौर पर देखना उचित है. आस्था रखने वाले लोगों के लिए हालांकि इन कथाओं का महत्व काफी गहरा है.

क्या सच में हनुमान जी के अवतार थे नीम करोली बाबा?

यह सवाल आस्था और इतिहास, दोनों के नजरिए से अलग-अलग तरीके से देखा जा सकता है. भक्तों का विश्वास है कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के अंश या अवतार थे. वे बाबा के जीवन, उनकी हनुमान भक्ति और उनसे जुड़ी घटनाओं को इसका आधार मानते हैं. वहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निश्चित रूप से साबित किया जा सके कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे. इसलिए इसे भक्तों की धार्मिक आस्था और मान्यता के रूप में ही समझना उचित है.

आज भी कैंची धाम क्यों खींचे चले आते हैं भक्त?

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नीम करोली बाबा के शरीर छोड़ने के दशकों बाद भी उनके प्रति भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है. कैंची धाम में देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं. कई भक्त यहां बाबा का स्मरण करने के साथ हनुमान जी की पूजा और राम नाम का जाप करते हैं. लोगों का विश्वास है कि बाबा की शिक्षाएं उन्हें कठिन समय में धैर्य रखने और जीवन में सेवा, प्रेम तथा भक्ति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती हैं.

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