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एक महिला, दो पुरुष और खंडहर... आखिर कौन सी डील चल रही थी? पुलिस को मिला 1.20 करोड़ का 'मैटेरियल'

सहारनपुर में पुलिस ने महिला सहित तीन नशा तस्करों को पकड़ा है. इन आरोपियों के कब्जे से 590 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ 20 लाख रुपये है. गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, जबकि एक आरोपी नानौता थाने का हिस्ट्रीशीटर है.

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महिला के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज. (Photo: ITG)
महिला के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज. (Photo: ITG)

यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है, जिसमें एक खंडहर, तीन लोग और करोड़ों रुपये की स्मैक शामिल है. यहां एक खंडहर से महिला सहित तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है. इनके पास से कुल 590 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में एक आरोपी नानौता थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ करीब एक दर्जन केस दर्ज हैं.

मामला नानौता क्षेत्र का है. पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ अभियान चला रही है. इसी अभियान के तहत पुलिस इलाके में चेकिंग कर रही थी. कार्रवाई के दौरान पुलिस रेलवे स्टेशन रोड स्थित गत्ता फैक्ट्री के पास पहुंची. यहीं एक खंडहर से पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया. इनमें दो पुरुष और एक महिला शामिल थी. पुलिस ने तीनों की तलाशी ली तो कथित तौर पर भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नौशाद, कलीम और इशरत के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, बरामदगी का आंकड़ा भी काफी बड़ा है. नौशाद के पास से 270 ग्राम स्मैक, इशरत के पास से 260 ग्राम स्मैक, कलीम के पास से 60 ग्राम स्मैक बरामद हुई है. तीनों आरोपियों के पास से कुल 590 ग्राम स्मैक मिली. पुलिस का दावा है कि बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये है. इसके अलावा तीनों के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.

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यह भी पढ़ें: 41 मुकदमे, 2 NDPS केस... अब नशा तस्कर की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक्शन, मकान और जमीन जब्त

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी नौशाद नानौता थाने का हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, नौशाद के खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट समेत कई मामलों में कार्रवाई हो चुकी है. वहीं गिरफ्तार महिला इशरत के खिलाफ भी पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है. तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच अब आगे बढ़ गई है.

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक तलाश रही है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि स्मैक आई कहां से? तीनों तक इसे पहुंचाने वाला कौन था? और इसे आगे किसे दिया जाना था? बरामद दो मोबाइल फोन भी पुलिस की जांच का हिस्सा हैं. पुलिस इन फोन के जरिए आरोपियों के संपर्कों और कथित नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है.

सीओ गंगोह शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्टेशन के पास गत्ता फैक्ट्री के निकट एक खंडहर से महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया. उनके पास से करीब एक करोड़ 20 लाख रुपये की स्मैक बरामद हुई है. सीओ के मुताबिक, तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नानौता थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

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