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ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे खड़ी थी हॉस्टल की बस, अचानक धू-धूकर जलने लगी... आधे घंटे में 3 दमकल गाड़ियों ने बुझाई आग

ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में शुक्रवार देर रात सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते बस धू-धूकर जलने लगी. गनीमत रही कि जिस वक्त बस में आग लगी, उसमें कोई मौजूद नहीं था. सूचना मिलने के बाद दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक बस खाक हो चुकी थी.

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आधे घंटे में 3 दमकल गाड़ियों ने बुझाई आग. (Photo: ITG)
आधे घंटे में 3 दमकल गाड़ियों ने बुझाई आग. (Photo: ITG)

ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार देर रात सड़क किनारे खड़ी एक प्राइवेट बस अचानक आग की लपटों में घिर गई. कुछ ही देर में बस से उठता धुआं आग की तेज लपटों में बदल गया और बस धू-धूकर जलने लगी. घटना के वक्त बस खाली थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया.

मामला नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के तुगलपुर गांव का है. यहां मुख्य सड़क किनारे एक निजी हॉस्टल की बस खड़ी थी. रात करीब साढ़े 11 बजे अचानक बस से धुआं उठता दिखाई दिया. आसपास के लोगों ने जब तक कुछ समझा, आग काफी तेज हो चुकी थी. बस में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई.

इसके बाद दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. दमकलकर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.

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हालांकि जब तक आग बुझी, बस बुरी तरह जल चुकी थी. बस का अधिकांश हिस्सा आग की चपेट में आ गया और वह लगभग पूरी तरह जलकर राख हो गई. दमकल विभाग की शुरुआती जांच में आग लगने के पीछे जलती हुई बीड़ी या सिगरेट को वजह माना जा रहा है. आशंका है कि किसी राहगीर या नशे में धुत व्यक्ति ने बस के पास जलती हुई बीड़ी या सिगरेट फेंक दी होगी. इसके बाद बस में आग लग गई.

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यह भी पढ़ें: 'भाग जाओ, मुझे छोड़ दो'... बस में आग की लपटों के बीच मां को बचाने के चक्कर में इंजीनियर बेटे की भी गई जान

हालांकि अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि आग लगने की वास्तविक वजह की अभी पुष्टि नहीं हुई है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बस में आग आखिर कैसे लगी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले का जायजा लिया. पुलिस बस मालिक से संपर्क कर घटना की जानकारी जुटा रही है. साथ ही आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल राहत की बात यही रही कि जिस समय बस में आग लगी, उस वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था. वरना सड़क किनारे खड़ी बस में लगी यह आग किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी.

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