'भाग जाओ, मुझे छोड़ दो'... बस में आग की लपटों के बीच मां को बचाने के चक्कर में इंजीनियर बेटे की भी गई जान

दिल्ली से महोबा आ रही राज कल्पना ट्रेवल्स की बस में अचानक आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया. महोबा जिले के चरखारी निवासी और बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता की पत्नी सुनीता गुप्ता और इंडिगो एयरवेज में इंजीनियर पुत्र शशांक गुप्ता की जिंदा जलकर मौत हो गई. गुरुग्राम में कार्यरत शशांक पैर के दर्द का इलाज करा रही अपनी मां को लेकर घर लौट रहे थे. बस में धुआं और आग फैलने पर चालक और मां की गुहार के बावजूद शशांक ने चलने में असमर्थ मां को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया और उन्हें बचाते हुए खुद भी आग की लपटों में झुलस गए.

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चलने में असमर्थ मां के लिए बेटे ने दे दी जान

50 वर्षीय सुनीता गुप्ता पिछले एक महीने से बेटे के पास गुरुग्राम में रहकर घुटनों का इलाज करा रही थीं. परिवार में एक रिश्तेदार को हार्ट अटैक आने के कारण शशांक मां के साथ बस की पिछली सीट पर बैठकर घर लौट रहे थे. आग लगते ही मची भगदड़ के बीच शशांक शीशा तोड़कर निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने मां का हाथ नहीं छोड़ा और अत्यधिक धुएं के कारण दोनों बेहोश हो गए.

बीजेपी नेता और उनकी पत्नी

चालक-परिचालक की लापरवाही

परिजनों ने बस चालक और परिचालक पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यात्रियों द्वारा जलने की बदबू की शिकायत करने के बावजूद बस को समय पर नहीं रोका गया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ. शव पूरी तरह जल जाने के कारण परिजनों ने डीएनए जांच और हुलिया देखकर उनकी पहचान की.

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महोबा और बीजेपी परिवार में पसरा मातम

इस हृदयविदारक घटना की खबर मिलते ही महोबा और चरखारी में शोक की लहर दौड़ गई. पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल समेत तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीरज गुप्ता के आवास पर पहुंचकर ढांढस बंधाया. मां-बेटे के इस स्नेह और शशांक के बलिदान ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं.

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