खेत का कमरा, पति-पत्नी और शराब... सोनीपत में 32 साल की महिला का कत्ल, सन्न कर देगी कहानी

हरियाणा में सोनीपत के गांव रहमाणा में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है. किसान के खेत में बने कमरे में रह रही 32 साल की राजवंती पर धारदार औजार से हमला किया गया. इससे महिला की मौत हो गई. हत्या का आरोप महिला के पति नरेश पर लगा है.

और पढ़ें

राजवंती और उसका पति नरेश मूलरूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं. दोनों करीब 11 साल के बेटे के साथ गांव रहमाणा में किसान राजेंद्र के खेत में बने कमरे में रह रहे थे. पति-पत्नी के बीच अक्सर घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी होती थी. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों शराब पीने के आदी थे और आए दिन उनके बीच झगड़ा होता रहता था.

यहां देखें Video

आरोप है कि वारदात के वक्त नरेश शराब के नशे में था. घरेलू विवाद के चलते उसने राजवंती पर कस्सी (कृषि उपकरण) से हमला कर दिया. महिला के चेहरे, सिर और पेट पर कई वार किए गए.

यह भी पढ़ें: 2 साल की बेटी-मां फंदे से लटकी मिलीं... 10 साल की भांजी ने खिड़की से देखा तो चीख पड़ी, हत्या या खुदकुशी? जांच में जुटी पुलिस

Advertisement

गंभीर चोटों की वजह से महिला की मौत हो गई. इस घटना की सूचना मिलते ही मोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

वारदात को लेकर पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने बताया कि गांव रहमाणा से महिला की हत्या की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में महिला के पति पर हत्या करने का आरोप सामने आया है. शुरुआती जांच में हत्या की वजह घरेलू विवाद बताई जा रही है. महिला की हत्या किसी तेजधार हथियार से किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----