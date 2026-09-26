scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खेत का कमरा, पति-पत्नी और शराब... सोनीपत में 32 साल की महिला का कत्ल, सन्न कर देगी कहानी

हरियाणा के सोनीपत में 32 साल की महिला की हत्या कर दी गई. महिला की पहचान राजवंती के रूप में हुई है. आरोप है कि घरेलू विवाद के चलते उसके पति ने शराब के नशे में उस पर हमला कर दिया. महिला के चेहरे, सिर और पेट पर कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस अब महिला के पति की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

Advertisement
X
सोनीपत में 32 साल की महिला का कत्ल. (Photo: Representational)
सोनीपत में 32 साल की महिला का कत्ल. (Photo: Representational)

हरियाणा में सोनीपत के गांव रहमाणा में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है. किसान के खेत में बने कमरे में रह रही 32 साल की राजवंती पर धारदार औजार से हमला किया गया. इससे महिला की मौत हो गई. हत्या का आरोप महिला के पति नरेश पर लगा है.

राजवंती और उसका पति नरेश मूलरूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं. दोनों करीब 11 साल के बेटे के साथ गांव रहमाणा में किसान राजेंद्र के खेत में बने कमरे में रह रहे थे. पति-पत्नी के बीच अक्सर घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी होती थी. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों शराब पीने के आदी थे और आए दिन उनके बीच झगड़ा होता रहता था.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Bengaluru Wife murdered over money dispute
पैसों के विवाद में पत्नी की हत्या, खाली प्लॉट में बॉडी फेंककर भागा पति
Haridwar Police Arrest Modassir in Encounter Happy Murder Case
हैप्पी हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी मुदस्सिर का किया एनकाउंटर
मौत की हर एंगल से जांच-पड़ताल में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)
गाजियाबाद में 2 साल की बेटी-मां फंदे से लटकी मिलीं, जांच में जुटी पुलिस
बाहर से बंद थी कमरे की कुंडी.(Photo: ITG)
कमरे में खून से लथपथ मिला साधु का शव... ईंट से सिर कुचलने की आशंका
Candidate using impersonator caught during ongoing physical test (PEMT) at DPA Wazirabad
रेस कोई और दौड़ा, हाइट किसी और की नापी... दिल्ली पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा

आरोप है कि वारदात के वक्त नरेश शराब के नशे में था. घरेलू विवाद के चलते उसने राजवंती पर कस्सी (कृषि उपकरण) से हमला कर दिया. महिला के चेहरे, सिर और पेट पर कई वार किए गए.

यह भी पढ़ें: 2 साल की बेटी-मां फंदे से लटकी मिलीं... 10 साल की भांजी ने खिड़की से देखा तो चीख पड़ी, हत्या या खुदकुशी? जांच में जुटी पुलिस

Advertisement

गंभीर चोटों की वजह से महिला की मौत हो गई. इस घटना की सूचना मिलते ही मोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

वारदात को लेकर पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने बताया कि गांव रहमाणा से महिला की हत्या की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में महिला के पति पर हत्या करने का आरोप सामने आया है. शुरुआती जांच में हत्या की वजह घरेलू विवाद बताई जा रही है. महिला की हत्या किसी तेजधार हथियार से किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हूती हमलों से मचा हड़कंप, सऊदी के साथ खड़े हुए तुर्की-पाकिस्तान, जानें बैठक में क्या हुआ |
    PAK के पूर्व PM को बॉलीवुड में लाना चाहते थे देव आनंद, आमिर संग करते कास्ट, क्यों नहीं हुए राजी? |
    वर्दी के साथ सपनों की उड़ान, अग्निवीर जवान ने रोइंग में देश का नाम किया रोशन? |
    लग्‍जरी कारें, पैलेस जैसा घर, 2Cr सालान कमाई... इस देश का रह व्‍यक्ति अमीर! |
    गुवाहाटी हॉस्टल में छात्रा की मौत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, निमिषा ठाकुरिया की मौत के पीछे क्या है कहानी? |
    हरदोई में बारिश बनी आफत... पेड़ गिरा तो मलबे में दबी लड़की की मौत, 6 लोग घायल, दीवार ढहने से 4 भैंसों की मौत |
    'PDA में A का मतलब ओवैसी', सपा-कांग्रेस विवाद पर AIMIM का तंज |
    US डीजल निर्यात पर लगे बैन! मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा दांव... दुनिया भर में मंडराया भीषण ईंधन संकट का खतरा |
    रायबरेली से अखिलेश यादव ने शुरू की रथ यात्रा, कांग्रेस और सपा में ठनी! |
    Bhutte ki Sabji: सब्जी-रोटी से हो गए बोर? 10 मिनट में बनाएं राजस्थानी भुट्टे की मसालेदार सब्जी, हर निवाले में मिलेगा बेमिसाल चटकारा
    Advertisement