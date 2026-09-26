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सांप ने गटक लीं 3 गोल्फ बॉल, शरीर से निकलते ही Video हुआ Viral

अमेरिका में एक सांप के शरीर से तीन गोल्फ बॉल निकाली गईं. हैरानी की बात है कि डॉक्टरों ने बिना सर्जरी के तीनों बॉल बाहर निकाल दीं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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सांप के शरीर में फंसी थीं 3 गोल्फ बॉल (Photos: @southtexasavianexotics/Instagram)
सांप के शरीर में फंसी थीं 3 गोल्फ बॉल (Photos: @southtexasavianexotics/Instagram)

अमेरिका में एक सांप का ऐसा मामला सामने आया है, जिसे देखकर पशु चिकित्सक भी हैरान रह गए. इस सांप ने एक-दो नहीं, बल्कि तीन गोल्फ बॉल निगल ली थीं. हैरानी की बात यह रही कि डॉक्टरों ने बिना सर्जरी किए तीनों गोल्फ बॉल को सांप के शरीर से बाहर निकाल दिया. इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सांप के शरीर में फंसी थीं 3 गोल्फ बॉल

यह मामला अमेरिका के सैन एंटोनियो स्थित साउथ टेक्सस एवियन एंड एक्सॉटिक हॉस्पिटल का है. अस्पताल ने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर किया है.

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वीडियो में सांप को भारी सेडेशन में देखा जा सकता है. पशु चिकित्सक बेहद सावधानी से उसके शरीर को संभालते हैं और धीरे-धीरे गोल्फ बॉल को मुंह की तरफ लाते हैं.

जैसे ही पहली गोल्फ बॉल सांप के मुंह तक पहुंचती है, वह अपना मुंह खोल देता है. इसके बाद डॉक्टर उसे सावधानी से बाहर निकाल लेते हैं.

देखें वीडियो

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

शरीर में दिखीं दो और गोल्फ बॉल.पहली गोल्फ बॉल निकालने के बाद डॉक्टरों ने सांप के शरीर को दोबारा देखा. वहां दो और गोल्फ बॉल फंसी हुई दिखाई दीं.

इसके बाद टीम ने इसी तरीके से दोनों गोल्फ बॉल को भी धीरे-धीरे बाहर निकाला. सबसे राहत की बात यह रही कि सांप को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी.

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अस्पताल के मुताबिक, भारी सेडेशन के दौरान डॉक्टरों ने मैनुअली सांप के शरीर में मौजूद तीनों गोल्फ बॉल को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया.

यह भी पढ़ें: अमेजन में ऐसे शिकार करता है ग्रीन एनाकोंडा, पानी में छिपकर करता है इंतजार

लेकिन सांप ने गोल्फ बॉल निगली क्यों?

वीडियो वायरल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सांप ने गोल्फ बॉल को निगला कैसे? सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अलग-अलग अंदाजे लगा रहे हैं. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि शायद सांप ने गोल्फ बॉल को अंडा समझ लिया होगा. वहीं, कुछ यूजर्स ने सांप के लिए चिंता जताई और उसके ठीक होने की उम्मीद की.

सांपों के लिए अंडे जैसे आकार वाली चीजें आकर्षक शिकार हो सकती हैं, लेकिन इस मामले में सांप ने गोल्फ बॉल को वास्तव में किस वजह से निगला, यह स्पष्ट नहीं है.

डॉक्टरों के लिए भी यादगार रहा मामला

अस्पताल ने इस केस को बेहद असामान्य बताते हुए कहा कि एक्सॉटिक एनिमल मेडिसिन में कभी-कभी ऐसे मरीज भी सामने आ जाते हैं, जिनकी उम्मीद नहीं होती.

वीडियो में जिस तरह एक-एक करके सांप के शरीर से तीन गोल्फ बॉल निकलती दिखाई देती हैं, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं. यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि बिना ऑपरेशन के सांप के शरीर से तीनों गोल्फ बॉल निकाल ली गईं.

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