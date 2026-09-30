'मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ पत्नी होगी...', लव मैरिज के करीब एक साल बाद युवक ने VIDEO बनाकर दी जान

ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. इसके बाद उसने फांसी लगाने की घटना का भी वीडियो बनाया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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दरअसल, मामला बिसरख थाना क्षेत्र के मिल्क लच्छी का है. यहां 25 वर्षीय अजय सिंह किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था. वह मूल रूप से कानपुर देहात का रहने वाला था और ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता था. बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले अजय ने लव मैरिज की थी.

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अजय ने मंगलवार को आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया. वीडियो में उसने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. उसने कहा कि उसने 9 फरवरी में लव मैरिज की थी, लेकिन इसके बाद उसकी पत्नी दूसरे लड़कों से फोन पर बात करती थी. अजय के मुताबिक, उसने पत्नी की कॉल हिस्ट्री निकाली, जिसके बाद उसे इस बारे में जानकारी हुई.

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पत्नी पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

अजय ने वीडियो में आरोप लगाया कि जब उसने पत्नी को दूसरे लड़कों से बात करने से मना किया तो वह उसके साथ गाली-गलौज करने लगी. उसका कहना था कि वह इस वजह से काफी परेशान हो चुका था. वीडियो में उसने कहा कि अब वह दुनिया छोड़कर जा रहा है और उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ उसकी पत्नी होगी.

पुलिस के मुताबिक, युवक ने आत्महत्या करने से पहले और घटना के दौरान पूरा वीडियो बनाया. वीडियो में अजय कमरे के अंदर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या करता हुआ दिखाई दे रहा है. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और कब्जे में ले लिया.

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अजय के परिजनों को भी सूचना दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अब युवक के वीडियो और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है.

पुलिस बोली- शिकायत के आधार पर होगी कार्रवाई

बिसरख थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.

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थाना प्रभारी के मुताबिक, अभी मामले में जांच जारी है. पुलिस युवक के वीडियो, परिजनों की जानकारी और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई करेगी. शिकायत मिलने के बाद उसके आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक द्वारा वीडियो में लगाए गए आरोपों के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और आत्महत्या से पहले हुए घटनाक्रम में उनकी क्या भूमिका रही.

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