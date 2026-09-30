वासु भगनानी हॉस्पिटल में भर्ती, इनकम टैक्स की छापेमारी के बीच बिगड़ी तबीयत

प्रोड्यूसर वासु भगनानी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वासु भगनानी और उनकी बहू रकुलप्रीत सिंह के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है. ये कार्यवाही कथित विदेशी लेन-देन की जांच को लेकर है.

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वासु भगवानी की तबीयत क्यों बिगड़ी, फिलहाल इसका कारण पता नहीं चल पाया है. जब उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की गई तब उन्होंने बातचीत से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने प्राइवेसी बनाए रखने की बात कही.

मुंबई इनकम टैक्स विभाग की टीम टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है. टैक्स अधिकारियों ने फिल्म से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है. खबर है कि फिल्म प्रोडक्शन के लिए कुछ रकम विदेश भेजी गई थी..

वासु भगनानी लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और वे पूजा एंटरटेनमेंट के फाउंडर हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस ने कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1 और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों का निर्माण किया है. वासु अपने बेटे जैकी के साथ प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े काम भी संभालते हैं.

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बड़े मियां छोटे मियां से मेकर्स को काफी कुछ उम्मीदे थीं लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई. फिल्म के बाद वासु भगनानी और डायरेक्टर अली अब्बास जफर के बीच विवाद भी खड़ा हो हुआ. वासु भगनानी ने अली अब्बास जफर पर फिल्म से जुड़े फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था. उन्होंने अबू धाबी में फिल्म की शूटिंग के दौरान मिलने वाली सब्सिडी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था. उसी समय कुछ क्रू मेंबर्स ने भी पूजा एंटरटेनमेंट पर उन्हें पैसे नहीं देने के आरोप लागाए. जफर ने उस समय FWICE का रुख लिया और करीब 7.3 करोड़ रुपये की फीस पेंडिंग होने का मुद्दा उठाया था.

इतना ही नहीं जैकी ने भी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के समय अपने परिवार की मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए वह बहुत बड़ी सीख थी. हम ने उस पर बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे और मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ बड़े स्केल पर फिल्म बनाना काफी नहीं होता. हमें लगा कि जो कंटेंट हमने बनाया, वो ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया.'

जैकी का कहना था कि उन्होंने इस फिल्म में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था लेकिन फिर भी फिल्म का कंटेंट दर्शकों से उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाया, जैसी उम्मीद थी.

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