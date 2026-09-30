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B.Tech की पढ़ाई, UPSC की तैयारी, 8 साल का गैप... फिर 17 लाख सालाना का पैकेज

हर साल कई लाख छात्र UPSC की तैयारी करते हैं. कई छात्रों को इसमें सफलता मिलती है, तो कई वापस से अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए मेहनत करते हैं. इसका शानदार उदाहरण हैं सुदर्शन रावनकोले ने. कई बार मिली हार के बाद उन्हें बेहतरीन पैकेज में नौकरी मिली है. 

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upsc में मिली हार फिर 17 लाख सालाना का पैकेज. (Photo : linkedin - sudarshan ravankole)
upsc में मिली हार फिर 17 लाख सालाना का पैकेज. (Photo : linkedin - sudarshan ravankole)

UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं होता है. कई बार तो सालों बीत जाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं आता है. हर साल लाखों युवा फॉर्म भरते हैं, जिनमें से केवल कुछ का ही सिलेक्शन हो पाता है. लेकिन जो लोग कई वर्षों के बाद भी इसे पास नहीं कर पाते हैं, उनका क्या? लेकिन इस समस्या को डील करने के लिए भी कई ऑप्शन मौजूद हैं. इसका बेहद अच्छा उदाहरण सुदर्शन रावनकोले ने दी है. साल 2018 में बीटेक करने के बाद से वह UPSC की तैयारी में जुट गए. उन्होंने तीन बार परीक्षा दी लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. 

फिर क्या? 

साल 2018 के बाद वह तैयारी में जुट गए थे जिसकी वजह से उन्होंने 8 साल तक नौकरी नहीं की. लेकिन जब UPSC में उन्हें सफलता नहीं मिली तो, नए सिरे से अपना करियर शुरू करने का फैसला किया. हालांकि, स्किल की कमी की वजह से उन्हें नौकरी खोजने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा. लगातार संघर्ष करने के बाद उन्हें 17 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला.    

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कैसे मिली नौकरी? 

तैयारी छोड़ नौकरी की तलाश करने  के लिए उन्होंने पहले टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग को चुना. इसके लिए वह हैदराबाद गए और AWS सीखा. लेकिन कोर्स उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं था. इसके बाद उन्होंने खुद से सीखने का रास्ता चुना. इसके लिए उन्होंने यूट्यूब की मदद ली और अपनी टेक्निकल समझ को और बेहतर की. 

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17 लाख का पैकेज 

लगातार मेहनत करने के बाद भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा. अपनी स्किल को पॉलिश करने के बाद उन्होंने नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू किया. नौकरी में 8 साल के गैप की वजह से उन्हें नौकरी मिलने में भी परेशानी हो रही थी. उन्हें कई रिजेक्शन भी मिली. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे. इस दौरान उन्होंने ये भी नोट किया कि उनका CV जॉब के पोस्ट के मुताबिक मैच नहीं कर रहा है फिर उन्होंने उसपर काम किया और अपने   CV में सुधार किया और इसका असर भी दिखाई दिया और लास्ट में उन्होंने 17 लाख सालाना का पैकेज मिला. 

(नोट- यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इस पर किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता)

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