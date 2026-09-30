Onion Uses For Hairfall: पार्लर का महंगा ट्रीटमेंट छोड़ें, सिर पर ऐसे लगाएं प्याज का रस, रुकेगा बालों का झड़ना! जावेद हबीब ने बताया

Onion Uses For Hairfall: बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ने के कारण स्कैल्प पर चिपचिपापन, डैंड्रफ और फंगल इंफेक्शन की समस्या बढ़ जाती है. यही वजह है कि इस मौसम में बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और जड़ों से कमजोर होकर पतले होने लगते हैं. अगर आप भी बारिश के दिनों में गुच्छों में झड़ रहे बालों को देख-देखकर परेशान हैं तो आपकी रसोई में मौजूद प्याज का रस इस समस्या का सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक इलाज है.

और पढ़ें

प्याज के रस में भरपूर मात्रा में सल्फर, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो स्कैल्प का इंफेक्शन दूर कर बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं.

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने अपने एक वीडियो में कुछ समय पहले बताया था कि हेयरफॉल के लिए प्याज का रस ज्यादा असरदार होता है. उन्होंने कहा था कि नए बालों की ग्रोथ के लिए ताजा प्याज का रस निकालें और बालों में लगा लें. हालांकि आप चाहें तो प्याज के रस में नारियल तेल और एलोवेरा जेल मिलाकर भी लगा सकते हैं.

सामग्री:

2 मध्यम आकार के लाल प्याज

1 छोटा चम्मच नारियल का तेल या अरंडी का तेल (कैस्टर ऑयल)

1 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल (ऑप्शनल)

रुई (कॉटन बॉल)

इस्तेमाल की सही विधि:

रस निकालने का सही तरीका: प्याज को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इसे मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें. एक साफ सूती कपड़े या बारीक छलनी की मदद से निचोड़कर प्याज का शुद्ध रस एक कटोरी में निकाल लें.

Advertisement

तेल और एलोवेरा मिलाएं: प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें. नारियल तेल स्कैल्प को नमी देता है और प्याज की तीखी गंध को कम करता है, जबकि एलोवेरा बारिश में होने वाली खुजली को शांत करता है.

लगाने का सही तरीका: रुई (कॉटन बॉल) को इस मिश्रण में डुबोएं और अपने बालों की मांग (स्कैल्प) खोल-खोलकर जड़ों में अच्छी तरह लगाएं. ध्यान रखें कि रस बालों की लंबाई से ज्यादा स्कैल्प की त्वचा पर लगना चाहिए.

हल्की मसाज करें: रस लगाने के बाद अपनी उंगलियों के पोरों से 5 मिनट तक हल्के हाथों से स्कैल्प की सर्कुलर मोशन में मालिश करें. इससे सिर में रक्त संचार (ब्लड सर्कुलेशन) बढ़ता है और प्याज का रस जड़ों तक समा जाता है.

सुखाने और धोने का समय: प्याज के रस को बालों में 25 से 30 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद किसी माइल्ड या सल्फेट-फ्री हर्बल शैम्पू से गुनगुने या सादे पानी से सिर धो लें.

बारिश के मौसम में हफ्ते में 2 बार इस नुस्खे का इस्तेमाल करें. 2 से 3 हफ्तों के नियमित उपयोग से ही बालों का झड़ना रुक जाएगा और बालों में नई मजबूती आएगी.

---- समाप्त ----