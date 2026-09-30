जब पिताजी ने पकड़ा झूठ... चिंटू का हुआ बुरा हाल, आप भी पढ़ें Viral Jokes

>पिताजी- कहां हो बेटे?
चिंटू- हॉस्टल में पढ़ रहा हूं, एग्जाम बहुत नजदीक हैं, इसलिये बहुत पढ़ना पड़ता है!!!
आप कहां हो?
पिताजी- ठेके पे.. तेरे पीछे लाइन में लास्ट में खड़ा हूं, एक हाफ मेरा भी ले लेना..!
>पत्नी का शक दूर करने के लिए, पति ने पूजा पाठ शुरू कर दी, गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए.
फिर भी पत्नी बोली- अब क्या तुम स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में हो...
>पति- पत्नी पार्टी में जाते हैं.
पत्नी आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे.
पति- अरे मैं माचिस लाना भूल गया.
पत्नी- अरे मैं डांस की बात कर रही हूं.
पत्नी- हां लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे..!
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>पति सारी रात गायब रहने के बाद सुबह घर पहुंचा..
पत्नी ने गुस्से में कहा- अब सुबह के सात बजे किस लिए आए हो?
पति- सुबह को किसलिए आते हैं, नाश्ता करने के लिए पागल!!
>मीना- डॉक्टर चेहरे में जलन हो रही है.
डॉक्टर- आपके चेहरे का हमें एक्स-रे करना पड़ेगा.
मीना- एक्स-रे में क्या होता है?
डॉक्टर- चेहरे की फोटो खींची जाती है.
मीना 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं.
डॉक्टर बेहोश!
>मंटू- डॉक्टर के पास गया..
डॉक्टर- बताओ क्या दिक्कत है..
मंटू- जब में सोता हूं तो रोज बंदर मेरे सपने में फुटबॉल खेलते हैं
डॉक्टर- इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है...
रात को ये गोली खाकर सो जाना...
मंटू- नहीं, ये गोली मैं कल खाउंगा, क्योंकि आज फाइनल है!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)