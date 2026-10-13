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CM योगी के मिर्जापुर दौरे के बीच पूर्व IAS दिव्या मित्तल का बड़ा ऐलान, 15 अक्टूबर को खोलेंगी अपने पत्ते

पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल 15 अक्टूबर को मिर्जापुर से अपने अगले कदम का ऐलान करेंगी. खास बात यह है कि इसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिर्जापुर में रहेंगे. दिव्या मित्तल के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं, हालांकि वह पहले किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होने की बात कह चुकी हैं.

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पूर्व IAS दिव्या मित्तल. (File Photo:ITG)
पूर्व IAS दिव्या मित्तल. (File Photo:ITG)

पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल के अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. उन्होंने ऐलान किया है कि वह 15 अक्टूबर को अपने भविष्य की योजना का खुलासा करेंगी. इसके लिए उन्होंने मिर्जापुर को चुना है. खास बात यह है कि इसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिर्जापुर में मौजूद रहेंगे. जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम दोपहर करीब एक बजे के आसपास है, जबकि दिव्या मित्तल भी इसी दौरान अपने अगले कदम की घोषणा कर सकती हैं. दिव्या मित्तल इन दिनों नवरात्र के दौरान मिर्जापुर में हैं. उन्होंने अपने अगले कदम के लिए इसी शहर को चुना है, जहां जिलाधिकारी रहते हुए उन्हें स्थानीय लोगों का अच्छा समर्थन मिला था. ऐसे में उनके ऐलान को लेकर लोगों की नजरें 15 अक्टूबर पर टिकी हैं.

दिव्या मित्तल के अगले कदम को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह राजनीति में उतरने जा रही हैं. उनके ऐलान को राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, उन्होंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह आगे क्या करने वाली हैं. उनके किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं. लेकिन दिव्या मित्तल पहले यह कह चुकी हैं कि वह किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगी. ऐसे में उनके अगले कदम को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है. 15 अक्टूबर को होने वाली घोषणा से ही पता चलेगा कि वह राजनीति में कोई नई भूमिका अपनाएंगी या फिर कोई दूसरा रास्ता चुनेंगी.

CM योगी भी मिर्जापुर में रहेंगे, एक ही दिन दो बड़े कार्यक्रम

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दिव्या मित्तल के ऐलान की तारीख इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी मिर्जापुर दौरा प्रस्तावित है. दोनों के कार्यक्रम एक ही दिन होने के कारण इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, केवल एक ही दिन और शहर में कार्यक्रम होने के आधार पर यह कहना कि दिव्या मित्तल मुख्यमंत्री या बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं, अभी अटकल ही होगी. उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है.

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मिर्जापुर से रहा है दिव्या मित्तल का खास जुड़ाव

दिव्या मित्तल का मिर्जापुर से प्रशासनिक जुड़ाव रहा है. यहां जिलाधिकारी रहते हुए उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन मिला था. वहीं, केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल के साथ उनके मतभेद भी चर्चा में रहे हैं.ऐसे में मिर्जापुर को उनके संभावित राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है. स्थानीय स्तर पर उनके पुराने जुड़ाव और समर्थन को देखते हुए 15 अक्टूबर का ऐलान अहम माना जा रहा है. फिलहाल, दिव्या मित्तल ने अपने अगले कदम का पूरा खुलासा नहीं किया है. वह किसी पार्टी में शामिल होंगी, राजनीति से अलग कोई रास्ता चुनेंगी या कोई नई भूमिका सामने रखेंगी, इसका जवाब 15 अक्टूबर को मिलने की उम्मीद है. अब सभी की नजरें उनके ऐलान पर टिकी हैं.
 

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