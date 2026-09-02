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'पहले मैं लूंगा शराब...' बदायूं में ठेके के बाहर भिड़े डायल-112 और PAC के सिपाही, जमकर चले लात-घूंसे

बदायूं में बंद ठेके के बाहर शराब लेने को लेकर डायल-112 के हेड कांस्टेबल और पीएसी जवानों के बीच मारपीट हो गई. सड़क पर 5 मिनट तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने हेड कांस्टेबल धीरेंद्र को निलंबित कर दिया और पीएसी जवानों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने कार्रवाई की है. मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की नवादा पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां सोमवार देर रात बंद शराब की दुकान के बाहर शराब लेने को लेकर डायल-112 के हेड कांस्टेबल और PAC के दो जवानों के बीच विवाद हो गया.

विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया और पुलिसकर्मी सड़क पर एक-दूसरे से भिड़ गए. घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी बदायूं अंकिता शर्मा ने डायल-112 में तैनात हेड कांस्टेबल धीरेंद्र को निलंबित कर दिया है. वहीं PAC की 9वीं बटालियन, मुरादाबाद में तैनात जवान विवेक वर्मा , लवली और रमन के खिलाफ कार्रवाई के लिए PAC मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई है.

बंद दुकान के बाहर शराब लेने पहुंचे थे पुलिसकर्मी

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पुलिस की जांच के मुताबिक, सोमवार रात शराब की दुकान बंद होने के बाद डायल-112 में तैनात हेड कांस्टेबल धीरेंद्र और PAC के तीनों जवान शराब लेने के लिए वहां पहुंचे थे. इसी दौरान पहले शराब लेने को लेकर उनके बीच विवाद हो गया. पहले कहासुनी हुई और फिर मामला गाली-गलौज तक पहुंच गया. इसके बाद दोनों पक्ष एक-दूसरे से मारपीट करने लगे. 

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सड़क तक पहुंची मारपीट

वायरल CCTV फुटेज में पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है. वीडियो में पहले कुछ लोग आपस में बातचीत करते नजर आते हैं. इसके बाद विवाद बढ़ता है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हाथ उठाने लगते हैं.

मारपीट करते हुए पुलिसकर्मी सड़क तक पहुंच गए. इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश भी की. घटना के कारण सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.

सामने आए CCTV फुटेज में मारपीट का घटनाक्रम करीब पांच मिनट तक दिखाई दे रहा है. वायरल हुए दो वीडियो में रात करीब 11:18 से 11:23 बजे तक की घटना रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है.

VIDEO वायरल होने के बाद विभागीय कार्रवाई

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया. एसएसपी अंकिता शर्मा ने डायल-112 में तैनात हेड कांस्टेबल धीरेंद्र को तत्काल निलंबित कर दिया.

वहीं PAC के जवान विवेक वर्मा ,लवली और रमन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए उनकी तैनाती वाली 9वीं वाहिनी PAC, मुरादाबाद को रिपोर्ट भेजी गई है. मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है.

वर्दी में अनुशासन पर उठे सवाल

पुलिसकर्मियों का सार्वजनिक स्थान पर इस तरह आपस में भिड़ना और मारपीट करना सामने आने के बाद विभागीय अनुशासन को लेकर सवाल उठे हैं. खास तौर पर घटना के CCTV फुटेज के वायरल होने से मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया और तत्काल कार्रवाई की गई. फिलहाल एक पुलिसकर्मी को निलंबित किया जा चुका है, जबकि PAC के दो जवानों पर कार्रवाई का फैसला संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाना है.

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