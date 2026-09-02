Homemade Turmeric Powder: बाजार की हल्दी में लेड की मिलावट का डर! घर पर कच्ची हल्दी से बनाएं 100% शुद्ध हल्दी पाउडर

Homemade Turmeric Powder: भारतीय खाने में मसालों और तेल से ही स्वाद आता है और भारतीय मसालों की वजह से ही विदेशों से लोग इंडियन फूड को चखने आते हैं. भारत में दाल और सब्जी में नमक, मिर्च और हल्दी तीनों चीजें जरूर डाली जाती हैं और इनसे ही खाने में स्वाद भी बढ़ता है. हल्दी सिर्फ खाने में ही इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि अपने औषधीय गुणों के कारण इनका इस्तेमाल कई अन्य चीजों में भी किया जाता है.

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मगर बाजार में मिलने वाली हल्दी में मिलावट की खबरें लोगों को परेशान कर देती हैं. हल्दी में लेड क्रोमेट और मेटानिल येलो जैसे खतरनाक केमिकल के अलावा पीली मिट्टी, चॉक पाउडर और स्टार्च मिलाया जाता है.यह सभी हमारी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए बाजार से मिलावटी हल्दी खरीदने की बजाय आप घर पर आसानी से साबुत हल्दी से हल्दी पाउडर तैयार कर सकते हैं.

आइए आपको हल्दी पाउडर घर पर बनाने का आसान तरीका बताते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे. इनकी मदद से आप बिना किसी झंझट के ही कुछ समय में ही शुद्ध हल्दी बना लेंगे. आइए जानते हैं हल्दी पाउडर बनाने का तरीका.

इन स्टेप्स को फॉलो कर बनाएं हल्दी पाउडर

गर्म पानी में हल्दी धोएं

सबसे पहले हल्दी पाउडर बनाने के लिए आप हल्दी की गांठें लेकर आएं और उनकी घर पर अच्छी तरह से सफाई करें. हल्दी की गांठों को गर्म पानी में कुछ समय के लिए भिगोकर रख दीजिए, उसके बाद उनको किसी ब्रश या हाथों से रगड़कर अच्छी तरह से क्लीन करें, ताकि उसमें लगी सारी मिट्टी और गंदगी साफ हो जाए.

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हल्दी को ग्रेट करें

हल्दी की गांठें मिक्सी में पीसना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हल्दी को ग्रेट कर लें. हल्दी का चूरा जैसा नहीं करना है, लेकिन हल्दी के आप आलू चिप्स जैसे पतले स्लाइस कर लें. ताकि हल्दी जल्दी और आसानी से सूख जाए.

हल्दी को धूप में सुखाएं

हल्दी के स्लाइस को आप छत पर तेज धूप भी दिखाए. हल्दी को किसी सूती कपड़े में धूप में फैलाकर सूखाएं. इनको 3 से 5 दिनों तक धूप दिखानी हैं, जब तक यह कड़क नहीं हो जाते हैं. अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप हल्दी को 3 घंटे के लिए एयर फ्रायर में भी कुरकुरे कर सकते हैं.

हल्दी को मिक्सी में पीसना

जब हल्दी अच्छी तरह सूख जाए और हाथ लगाने पर कुरकुरी महसूस हो तो समझ लीजिए कि वो पीसने के लिए तैयार है. अब हल्दी को थोड़ा-थोड़ा करके मिक्सी में पीस लें. हालांकि यह जरूरी नहीं है कि एक बार में ही पाउडर बन जाए. इसलिए आप हल्दी को कई बार में पीसें. पहले सारी हल्दी को पीस कर साइड में निकालें और फिर एक बार मिक्सी में हल्दी को पीसें.

इस तरीके से करें स्टोर

हल्दी को पीसने के बाद आप चाहें तो आटा छलनी में छान सकते हैं या फिर सीधे ही स्टोर कर लें. हल्दी को किसी एयरटाइट जार में स्टोर करके रखें. अगर आप हल्दी को सही से स्टोर करते हैं तो यह लंबे समय कर फ्रेश रह सकती है.

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