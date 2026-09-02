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Janmashtami 2026: जन्माष्टमी से पहले घर ले आएं ये 5 चीजें, बनी रहेगी कृष्ण कृपा!

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी से पहले घर में कुछ खास चीजें लाना शुभ माना जाता है. जानें बांसुरी, तुलसी, गाय-बछड़े की प्रतिमा समेत कौन-सी 5 चीजें घर लाने की है मान्यता.

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जन्माष्टमी पर कुछ शुभ चीजें घर लाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
जन्माष्टमी पर कुछ शुभ चीजें घर लाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में उत्साह है. जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा, श्रृंगार और विशेष भोग लगाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, त्योहार से पहले कुछ चीजें घर लाना शुभ माना जाता है. इनका संबंध भगवान कृष्ण से बताया गया है. आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में.

1. बांसुरी जरूर लाएं

बांसुरी भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तुओं में शामिल मानी जाती है. जन्माष्टमी से पहले लकड़ी की बांसुरी लाकर पूजा स्थान पर रख सकते हैं. इसे प्रेम, मधुरता और आपसी सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है.

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2. गाय-बछड़े की प्रतिमा या तस्वीर

भगवान कृष्ण का गोसेवा से गहरा संबंध माना जाता है. इसलिए जन्माष्टमी पर गाय-बछड़े की प्रतिमा या तस्वीर लाना शुभ माना जाता है. इसे कृष्ण मंदिर के पास रखा जा सकता है. धार्मिक विश्वास के अनुसार, इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की जाती है.

3. श्री यंत्र लाएं

जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के साथ लक्ष्मी-नारायण की पूजा की परंपरा भी है. ऐसे में श्री यंत्र लाकर विधि-विधान से स्थापित किया जा सकता है. इसे धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. इसकी नियमित पूजा और साफ-सफाई का भी ध्यान रखें.

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4. तुलसी का पौधा लगाएं

तुलसी को भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का प्रिय माना जाता है. अगर घर में तुलसी नहीं है तो जन्माष्टमी से पहले पौधा लगाया जा सकता है. कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा भी है.

5. शुद्ध गौघृत रखें

जन्माष्टमी की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व है. इसके लिए पहले से शुद्ध गौघृत रखा जा सकता है. रात में कृष्ण जन्म के समय घी का दीपक जलाने की परंपरा है. दीपक को प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.

जन्माष्टमी से पहले कर लें ये तैयारी

त्योहार से पहले घर और पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई कर लें. लड्डू गोपाल के वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, भोग और पूजा की बाकी चीजें भी पहले से तैयार रखें. बांसुरी, गाय-बछड़े की तस्वीर, श्री यंत्र, तुलसी और गौघृत को श्रद्धा के साथ घर लाने की धार्मिक मान्यता है. इनसे सुख-समृद्धि और सकारात्मकता की कामना की जाती है.

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