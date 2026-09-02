सुशांत सिंह राजपूत-दिशा सालियान के बीच क्या था कनेक्शन, एक्टर की मौत से 6 दिन पहले 14वीं मंजिल से कैसे गिरी थीं?

Disha Salian-Sushant Singh Rajput Death Case Connection: बॉलीवुड के दिग्गज दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत का मामला सालों बाद एक बार फिर सुर्खियों में है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने छह साल बाद दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है.

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता और दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज कर नए सिरे से FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं. दरअसल सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही दिशा सालियान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पर सुशांत की मौत के बाद ही दिशा की मौत सुर्खियों में आई.

आइए जानते हैं कि दिशा सालियान कौन थीं और सुशांत सिंह राजपूत से उनका क्या कनेक्शन था और इस केस में अब तक क्या-क्या मोड़ आए हैं?

दिशा सालियान कौन थीं और सुशांत से क्या कनेक्शन था?

दिशा सालियान मुंबई की एक जानी-मानी सेलिब्रिटी मैनेजर थीं. उन्होंने कई मशहूर बॉलीवुड सितारों के साथ काम किया था. मौत के समय वो दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के काम और पीआर मैनेजमेंट को संभाल रही थीं.

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लेकिन फिर 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक हाईराइजिंग बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी. बताया जाता है कि अपनी मैनेजर की अचानक हुई इस दुखद मौत से सुशांत सिंह राजपूत गहरे सदमे में चले गए थे.

6 दिन का फासला और गहराता सस्पेंस

दिशा की मौत के ठीक 6 दिन बाद यानी 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे. एक ही हफ्ते के अंदर हुई इन दोनों की मौतों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. उस वक्त लोगों ने दोनों की मौतों के बीच किसी गहरे कनेक्शन की आशंका जताई थी. हालांकि, मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में यह दावा किया था कि दिशा और सुशांत की मौत का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है.

पोस्टमार्टम और जांच पर उठते सवाल

दिशा सालियान केस में पुलिस और जांच एजेंसियों के ढीले रवैये को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते आए हैं. दिशा की मौत के लगभग दो दिन बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया था, जिसपर काफी विवाद हुआ था. हालांकि, ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया था कि 14वीं मंजिल से नीचे गिरने के कारण दिशा के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं और शरीर पर कई मल्टीपल इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी.

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सीबीआई की थ्योरी पर उठे थे सवाल

सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने ही दिशा की मौत के मामले की भी छानबीन की थी. लेकिन सीबीआई ने दिशा की मौत को हत्या नहीं बल्कि एक एक्सीडेंटल डेथ बताया था. एजेंसी का दावा था कि दिशा उस रात शराब के नशे में थीं और पार्टी के बाद संतुलन बिगड़ने की वजह से वो बालकनी से नीचे गिरी थीं. हालांकि, आम जनता और परिवार को सीबीआई की यह थ्योरी समझ नहीं आई थी.

दोबारा खुल गई थी केस फाइल

सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जहां देशभर में मीडिया और जनता का भारी दबाव था. वहीं, दिशा सालियान की मौत का मामला धीरे-धीरे ठंडा पड़ता दिख रहा था. लेकिन फिर साल 2023 में महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर मुंबई पुलिस ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. हालांकि, बाद में इसे एक एक्सीडेंटल डेथ केस कहर बंद करने की कोशिश की गई थी.

लेकिन दिशा के पिता सतीश सालियान ने हार न मानते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अपनी याचिका में पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पर अपनी बेटी के कथित बलात्कार और हत्या में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे और नए सिरे से निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

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इस मामले पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा के पिता की याचिका पर सुनवाई कुरते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है. इससे इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक नया मोड़ आ गया है.

कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ सतीश सालियान को एक नई कानूनी उम्मीद मिली है, बल्कि सालों से दबे उन सवालों के जवाब भी सामने आने की संभावना बढ़ गई है, जो 8 और 14 जून 2020 की उन रहस्यमयी रातों से जुड़े हुए हैं.

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