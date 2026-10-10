scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन का असर, प्रयागराज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द... हजारों यात्री परेशान

दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित CJP के विरोध प्रदर्शन का असर रेल यातायात पर पड़ने की खबर है. संभावित ट्रैफिक जाम और सुरक्षा अलर्ट के मद्देनजर प्रयागराज से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Advertisement
X
प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते परेशान यात्रियों को समझाते RPF के जवान. (Photo: ITG)
प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते परेशान यात्रियों को समझाते RPF के जवान. (Photo: ITG)

दिल्ली में आज यानी कि 10 अक्टूबर को प्रस्तावित 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन का असर अब रेलवे पर भी दिखाई दे रहा है. राजधानी दिल्ली में संभावित भारी ट्रैफिक जाम और सुरक्षा अलर्ट को देखते हुए रेलवे ने एनसीआर रूट से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इसका सबसे बड़ा असर प्रयागराज के यात्रियों पर पड़ा है, जहां से दिल्ली जाने वाले हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हो गई है.

बकायदा यात्रियों को अनाउंसमेंट करके सूचना दी गई कि वह दिल्ली ना जाए. रेलवे कर्मचारी लगातार यात्रियों को अनाउंसमेंट करके दिल्ली ना जाने और ट्रेन कैंसिल होने की बात बता रहे हैं. कई यात्री ट्रेन कैंसिल होने के कारण काफी परेशान दिखे और जहां वह जाना चाहते थे, जा नहीं सकें. 

यात्रियों को ट्रेनों को लेकर अनाउंस के जरिए जानकारी देते रेलवे के कर्मचारी. (Photo: ITG)

इन ट्रेनों को किया गया रद्द
रद्द होने वाली ट्रेनों में प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, पटना राजधानी, बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस, सियालदह राजधानी सहित दर्जनों महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं. ट्रेनों के कैंसिल होने की वजह से प्रयागराज से दिल्ली जाने वाले पांच हजार से अधिक यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

फैक्ट चेक: महिला और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प का ये वीडियो सीजेपी के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है
Swatantra Bhardwaj
पकड़ा गया स्वतंत्र भारद्वाज, सीजेपी प्रोटेस्ट में मारपीट का है आरोप
Manish Brahmbhatt said he floated CJP-D after Abhijeet Dipke allegedly sidelined grassroots volunteers.
कॉकरोच पार्टी में पहली फूट! बागी ने बनाई पार्टी, नाम रखा CJP-D
मनोकामना पूरी होने पर कुंड में चढ़ाते हैं दूध-दही और मेवे.(Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
51 शक्तिपीठों में शामिल है ये मंदिर, जहां मां के दिव्य पालने की होती पूजा
38 साल पुराने केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Representational)
38 साल बाद रेप केस में शख्स बरी, HC ने कहा- नहीं साबित हुए आरोप

कई यात्रियों को अंतिम समय में रेलवे की ओर से एसएमएस भेजकर ट्रेन रद्द होने की सूचना दी गई. प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली में भीषण ट्रैफिक जाम की आशंका जताई गई है. इसी वजह से रेलवे ने सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. वहीं दिल्ली से प्रयागराज लौटने वाली कई ट्रेनें भी शनिवार को रद्द रहेंगी, जिससे वापसी करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तंजानिया में भीषण सड़क हादसा, लकड़ी से भरे ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 28 यात्रियों की मौत |
    दिल्ली में CJP के प्रदर्शन का असर, प्रयागराज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द... हजारों यात्री परेशान |
    पीठ पर बच्चा बांधकर पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करती है मां, लद्दाख की महिला का वीडियो देख भावुक हुए लोग |
    UN में भारत की पाकिस्तान को दो टूक, जम्मू-कश्मीर पर कहा- हमारा था, है और रहेगा |
    इधर एलॉन मस्क का अटैक, उधर US में भारतीय कंपनियां पर बैन... कहीं कनेक्शन तो नहीं? |
    पांच साल बाद AAP के खुले पत्ते: पंजाब चुनाव के लिए मान का भरोसा और सामने खड़ी पहाड़ जैसी चुनौतियां |
    'सवाल पूछने वाला दिमागी नक्सल होता है, तो हां मैं हूं दिमागी नक्सल', विवाद पर शेखर सुमन की सफाई |
    कभी गोडसे, कभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट! नाना पाटेकर के वो 5 किरदार जिन्होंने गाड़ दिए झंडे |
    Surya Gochar 2026: परसों से शुरू होंगे 5 राशियों के अच्छे दिन, मंगल के नक्षत्र में सूर्य गोचर से होगा लाभ |
    अल-नीनो का झटका, गन्ने से चीनी तक संकट! पानी की कमी बढ़ाएगी मुश्किल
    Advertisement