इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए के बीच रविवार (22 नवंबर) को एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेला गया. दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान-ए ने इंडिया-ए को 48 रनों से हराया. मुकाबले में आखिरी ओवरों के दौरान जमकर ड्रामा देखने को मिला. पाकिस्तानी टीम भारतीय कप्तान तिलक वर्मा की पोजीशन को लेकर अंपायर के फैसले से नाराज हो गई. मामला इतना बढ़ा कि पाकिस्तानी कप्तान अब्दुल समद और उनके खिलाड़ियों ने मैदान पर अंपायरों के साथ लंबी बहस की.

और पढ़ें

यह घटना भारत की पारी के 44वें ओवर की शुरुआत में हुई. पाकिस्तान-ए के तेज गेंदबाज अली रजा ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे और शाहबाज अहमद स्ट्राइक पर थे. नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े तिलक वर्मा गेंदबाज के उसी तरफ खड़े थे, जबकि इसके लिए अंपायर की अनुमति जरूरी थी.

Lafda between Umpire and Pakistani players 😡 over dead ball How can Pakistan players talk to umpire like this https://t.co/PArlTZaWkw — BackToLobby (@_backtolobby) November 22, 2026

अली रजा ने उस ओवर में पहली गेंद डाली, जिसे शाहबाज अहमद ने मिड ऑफ की तरफ खेला. गेंद डॉट रही, लेकिन इसके बाद अंपायर ने तिलक की गलत पोजीशन पर ध्यान दिया और गेंद को डेड बॉल करार दे दिया. इसका मतलब था कि अली रजा को वही गेंद दोबारा डालनी पड़ी.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: टीम इंडिया ने विदेशी धरती पर बना दिया अपना सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर, एक साथ टूटे कई रिकॉर्ड्स

Advertisement

अंपायर के इस फैसले से पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी खुश नहीं थे. कप्तान अब्दुल समद ने मैदान पर अंपायरों से काफी देर तक बहस की और फैसले पर सवाल उठाए. इस दौरान तिलक वर्मा ने भी अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बातचीत की.

यह भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान मैच में गरमाया माहौल... PAK बल्लेबाजों से भिड़े हर्षित राणा, सेंडऑफ भी दिया, VIDEO

हालांकि, अंपायर अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं हुए और पाकिस्तान को गेंद दोबारा डालनी पड़ी. दोबारा डाली गई गेंद पर शाहबाज अहमद ने एक रन ले लिया. इस तरह जिस गेंद पर पहले डॉट बॉल मिली थी, उसे दोबारा खेलने पर भारत को एक रन हासिल हुआ.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी 44वें ओवर का ड्रामा खत्म नहीं हुआ. शाहबाज अहमद उसी ओवर में आउट हो गए. भारत को 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सातवां झटका लगा और मुकाबला पाकिस्तान-ए की तरफ झुक गया.

---- समाप्त ----