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50 हजार स्टूडेंट्स को मिले टैबलेट, CM योगी ने लखनऊ में दी बड़ी सौगात

जनजातीय गौरव दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 25 लाख टैबलेट बांटने के दूसरे चरण की शुरुआत की. चार जिलों के 300 शैक्षणिक संस्थानों के 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को इस कार्यक्रम के तहत टैबलेट दिए जाने हैं. पहले चरण में 60 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा चुके हैं.

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CM योगी ने 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान शुरू किया. (Photo: PTI)
CM योगी ने 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान शुरू किया. (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश में 25 लाख टैबलेट बांटने के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है. जनजातीय गौरव दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से इस अभियान का शुभारंभ किया. इस मौके पर चार जिलों के 300 शैक्षणिक संस्थानों के 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए. इनमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के संस्थान शामिल हैं.

यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत आयोजित किया गया. CM योगी ने बताया कि सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा था. पहले चरण में 60 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को ये डिवाइस दिए जा चुके हैं. अब दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट बांटने का अभियान शुरू किया गया है.

M Yogi Adityanath distributing tablets to students in Lucknow
टैबलेट पाकर खिले छात्र-छात्राओं के चेहरे. (Photo: ITG)

बिरसा मुंडा की जयंती पर ही क्यों शुरू हुआ कार्यक्रम?

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CM योगी ने 15 नवंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है. महज 25 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था. योगी ने उनके संघर्ष को देश की आजादी की लड़ाई का अहम हिस्सा बताया.

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यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर की गई थी. उस समय कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित हो रही थीं. कोविड नियमों की वजह से छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में परेशानी हो रही थी. ऐसे में सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का फैसला किया था, ताकि वे तकनीक के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.

Yogi launches 25 lakh tablet distribution
बिरसा मुंडा जयंती पर शुरू हुआ टैबलेट वितरण अभियान. (Photo: ITG)

युवाओं को अपनी ताकत पहचानने का संदेश

इस दौरान CM योगी ने कहा कि भारत युवाओं की बड़ी आबादी वाला देश है. उत्तर प्रदेश में भी युवा आबादी काफी अधिक है. उन्होंने युवाओं से अपनी ताकत पहचानने और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की अपील की.

सीएम योगी ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसी भी युवा की प्रतिभा संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए. हर युवा को आगे बढ़ने के लिए जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए. इस दौरान, उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौरान युवाओं के भविष्य पर ध्यान देने के बजाय उन्हें जाति, क्षेत्र और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा गया. युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

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ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार पर साधा निशाना

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय उत्तर प्रदेश की पहचान कट्टा उद्योग वाले प्रदेश के रूप में बन गई थी. उनके मुताबिक, आज प्रदेश के युवाओं के हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट हैं. सरकार ने उनकी जरूरत को समझते हुए ये संसाधन उपलब्ध कराए हैं.

पाठक ने बिजली व्यवस्था का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले लोग पूछते थे कि बिजली दिन में आती है या रात में, जबकि अब पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब राजस्व अधिशेष वाला राज्य है. साथ ही कहा कि पहले दूसरे राज्यों में जाने पर यूपी के युवाओं को गुंडों के प्रदेश से आया हुआ समझा जाता था.
 

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