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बॉलीवुड एक्ट्रेस पर फिदा था ये PAK क्रिकेटर, शादी करने का था प्लान?

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की दुनिया दीवानी है. एक समय ऐसा भी था जब ये दावा किया गया था कि सोनाली पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर फिदा थे और उनसे शादी करना चाहते थे. इन दावों पर सोनाली ने भी रिएक्ट किया था.

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शोएब को था सोनाली पर क्रश? (Photo: ITGD)
शोएब को था सोनाली पर क्रश? (Photo: ITGD)

सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. 51 की उम्र में भी सोनाली का चार्म और फिटनेस देखने लायक है. इन दिनों वो कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' को होस्ट करती हुई नजर आ रही हैं. लेकिन क्या जानते हैं कि सोनाली बेंद्रे की दिलकश अदाओं पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर भी फिदा हो चुके हैं. 

सोनाली के फैन थे शोएब?

ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर एक समय पर सोनाली बेंद्रे के फैन थे. कई सालों तक इंटरनेट पर यह दावा किया गया कि शोएब अख्तर ने एक बार कहा था कि अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे उनका शादी का प्रपोजल ठुकरा देंगी, तो वो उन्हें किडनैप कर लेंगे. 

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सोनाली का कैसा था रिएक्शन?

सोनाली बेंद्रे ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में शोएब अख्तर को लेकर होने वाले इस वायरल दावे पर रिएक्ट किया था. इस दौरान सोनाली को यह बताया गया था कि क्रिकेटर ने एक बार यह स्वीकार भी किया था कि उन्हें सोनाली पर बहुत गहरा क्रश था. 

यह सुनकर सोनाली हैरान हो गई थीं. उन्होंने कहा था- क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा था? मुझे नहीं पता यह कितना सच है, क्योंकि झूठी अफवाहें तो उस जमाने में भी चलती थीं. 

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जब होस्ट ने एक्ट्रेस को बताया था कि शोएब के प्रपोजल वाला दावा काफी वायरल है, तो सोनाली ने इसपर कहा था- मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा सच में कहा भी था या नहीं. जब उन्हें पता चला कि शोएब उनके फैन थे, तो सोनाली ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था- भगवान का शुक्र है. मेरा करियर ही लोगों के इसी प्यार की वजह से बना है. 

आखिर शोएब को लेकर क्या कहा गया था?

बता दें कि सालों पहले ये दावे किए गए थे कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में माना था कि उन्हें सोनाली पर बहुत बड़ा क्रश था. इसमें यह भी कहा गया था कि वो उनसे शादी करना चाहते थे और अपना रिश्ता पक्का करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे. उन्होंने मजाक में यह भी कहा था कि अगर सोनाली ने उनका शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया, तो वो उन्हें किडनैप कर लेंगे. 

लेकिन 2019 में शोएब ने साफ किया था कि उन्होंने सोनाली के बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था. एक यूट्यूब वीडियो में शोएब ने कहा था कि वो इन अफवाहों पर हमेशा के लिए रोक लगाना चाहते हैं. 

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