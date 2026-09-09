Asian Games शुरू होने से 10 दिन पहले जापान में हाहाकार! शहर में आई बाढ़, करीब 400 एथलीट फंसे...अब आगे क्या?

जापान के नागोया शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है. एशियन गेम्स 2026 के शुरू होने में महज 10 दिन का समय बचा है, लेकिन उससे ठीक पहले नागोया शहर में हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है.

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सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सड़कों पर पानी भर गया है, गाड़ियां डूब गई हैं. इतना ही नहीं खेल के मैदानों के आसपास भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. सामने आए वीडियो में हालात काफी चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं.

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के मुताबिक मूसलाधार बारिश के चलते शहर में लेवल-5 का फ्लड अलर्ट जारी करना पड़ा. एशियन गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे फिलीपींस समेत कई देशों के करीब 400 एथलीटों और स्टाफ को एहतियातन सुरक्षित और ऊंची जगहों पर ले जाया गया.

खिलाड़ियों को सुरक्षित निकाला गया

ये सभी खिलाड़ी शिपिंग कंटेनरों से बनाए गए अस्थाई घरों में ठहरे हुए थे. शहर में इतनी बड़ी आफत के बावजूद नागोया के मेयर इचिरो हिरोसावा ने लोगों और खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाई. उन्होंने साफ कहा कि सभी एथलीट पूरी तरह सुरक्षित हैं. कुछ वेन्यू की छतों से पानी टपकने की शिकायतें जरूर आई हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है.

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🚨🇯🇵 Meanwhile in Nagoya, Japan



The City of Nagoya (population 2.5 million) just experienced the most amount of rainfall in its recorded history.



A level 5 Warning is in place after 104mm of rain landed within an hour.



Below is the Shonai River which flows through the city… pic.twitter.com/sInwUKMblb — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) September 8, 2026

एशियन गेम्स को लेकर मेयर ने किया बड़ा दावा

मेयर का दावा है कि एशियन गेम्स अपने तय समय पर ही होंगे और तैयारियों को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है. इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने भी भारत की 503 सदस्यीय टीम के लिए शानदार विदाई समारोह आयोजित किया. कई भारतीय खिलाड़ी पहले ही जापान पहुंच चुके हैं या अपनी तैयारियों के आखिरी दौर में हैं.

पिछली बार भारत का रहा था ऐसा प्रदर्शन

पिछली बार यानी साल 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत ने 106 मेडल जीतकर इतिहास रचा था. यह भारत का एशियन गेम्स का अब तक सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा था. लिहाजा साल 2026 में भारतीय खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर और अधिक मेडल अपने नाम करना चाहेंगे.



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