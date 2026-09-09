scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पद यात्रा के बीच जादवपुर यूनिवर्सिटी का गेट बंद, CM बोले- उन्हें सबक सिखाऊंगा

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को दक्षिण कोलकाता में ‘गेरुआ सम्मान यात्रा’ निकाली. जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास पहुंची इस पदयात्रा के दौरान विश्वविद्यालय का मुख्य गेट बंद रहा और पुलिस तैनात रही. सीएम शुभेंदु ने कहा कि भगवा रंग का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा.

Advertisement
X
भगवा झंडा हाथ में लिए CM शुभेंदु ने तीन किलोमीटर लंबी पदयात्रा का नेतृत्व किया. (Photo- Screengrab)
भगवा झंडा हाथ में लिए CM शुभेंदु ने तीन किलोमीटर लंबी पदयात्रा का नेतृत्व किया. (Photo- Screengrab)

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बुधवार को दक्षिण कोलकाता में विशाल 'गेरुआ सम्मान यात्रा' निकाली गई. भगवा टी-शर्ट पहने और भगवा झंडा हाथ में लिए शुभेंदु अधिकारी ने करीब तीन किलोमीटर लंबी पदयात्रा का नेतृत्व किया. यात्रा गोलपार्क से शुरू हुई और जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर 8बी बस स्टैंड तक प्रस्तावित थी. बड़ी संख्या में साधु-संत भी इस यात्रा में शामिल हुए और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए.

यात्रा के दौरान पूरे रास्ते लाउडस्पीकर लगाए गए, जिन पर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया. यात्रा खत्म होने से पहले ही जादवपुर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और पुलिसकर्मियों को प्रवेश द्वार पर तैनात किया गया. इसके पीछे का कारण सुरक्षा और किसी संभावित विवाद की आशंका बताई गई.

उधर, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज उन्होंने चेतावनी दे दी है और अब जो भी भगवा रंग का अपमान करने की कोशिश करेगा, उसे ऐसा करने से पहले पांच बार सोचना होगा. भगवा रंग का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूं और इसलिए जल्द ही जादवपुर में दो बार आऊंगा. एक बार गीता पाठ करने और दूसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ करने आऊंगा.'

सम्बंधित ख़बरें

Samik Bhattacharya
बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री को लगाई लताड़
Dhirendra Shastri
धीरेंद्र शास्त्री बंगाल में दुर्गा पंडालों के पीछे नॉन-वेज बनाने वालों पर भड़के
West Bengal tourism ad
बंगाल टूरिज्म का ये कैसा विज्ञापन! एफिल टावर और पिरामिड दिखाने पर ट्रोलिंग
Dhirendra Shastri makes a big statement in Bengal
'बंगाल में अब बाबर वाले नहीं, रघुवर वाले बैठे हैं...', हावड़ा में बोले धीरेंद्र शास्त्री
CM Suvendu Adhikari (Photo: PTI)
मेसी के इवेंट का पैसे लौटाएगी बंगाल सरकार, 33 हजार फैंस को मिलेगा रिफंड

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग कश्मीर मांगे आजादी, फ्री फिलिस्तीन और रेड सैल्यूट टू किशनजी जैसे नारे लगाते हैं, उन्हें सबक सिखाना अच्छी तरह आता है.

Advertisement

बता दें कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठनों और आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के बीच हाल के दिनों में पोस्टर, ग्रैफिटी और नारेबाजी को लेकर विवाद चल रहा है. कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच झड़प भी हुई थी. इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी ने ‘गेरुआ सम्मान यात्रा’ का आयोजन किया है.

बीजेपी के मुताबिक, यात्रा का उद्देश्य भगवा रंग से जुड़े मूल्यों, आदर्शों और उसकी गरिमा के बारे में जागरूकता फैलाना है. पार्टी का आरोप है कि भगवा रंग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसी के विरोध में यह मार्च निकाला गया.

यह यात्रा जादवपुर यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर करीब दो हफ्ते पहले आयोजित उस कार्यक्रम के बाद हो रही है, जिसमें सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए थे. उस कार्यक्रम में करीब 10 हजार लोगों ने वंदे मातरम् के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    LinkedIn पर नौकरी नहीं, मां ढूंढ रही थी बेटे के लिए दुल्हन! लड़की को भेजा गजब मैसेज |
    'पाकिस्तान में भी है भगवान जगन्नाथ की जमीन', मंत्री के बड़े दावे से हड़कंप, ओडिशा सरकार शुरू करेगी सबसे बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव |
    भागलपुर यूनिर्विसिटी के कैंपस में घुसा बाढ़ का पानी, चल रहीं नावें, देखें ग्राउंड रिपोर्ट |
    शुभेंदु अधिकारी की पद यात्रा के बीच जादवपुर यूनिवर्सिटी का गेट बंद, CM बोले- उन्हें सबक सिखाऊंगा |
    हूतियों पर सऊदी अरब का भीषण पलटवार, देखें कितनी मची तबाही |
    अलीगढ़: बीमार बच्चे की सिसकियां देख पसीज गया बदमाशों का दिल! मां-बाप से जेवर छीने पर लौटा दिए दवा के पैसे |
    बीज माफिया पर नकेल की तैयारी, केंद्र लाएगा सख्त 'सीड एक्ट'... किसान संगठनों के साथ शिवराज की बैठक |
    Fauda Season 5 Review: बेटे की मौत, बाप का बदला... इस बार जंग पर्सनल है |
    Budhaditya Yog:17 सितंबर से बनेगा बुधादित्य योग, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत |
    फरीदाबाद: खेलते-खेलते पानी की बाल्टी में गिरा 1 साल का आर्यन, दम घुटने से मौत
    Advertisement