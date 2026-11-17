उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कुंडा की एक रामकथा चर्चा में है. प्रतापगढ़ के बेंती में चल रही बागेश्वर धाम की श्रीराम कथा के मंच से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राजा भैया को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि राजा भैया का दबदबा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा.

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बेंती राजभवन में आयोजित कथा के मंच पर पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने राजा भैया की तारीफ करते हुए कहा, "भगवान करें आपका दबदबा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा.''

बृजभूषण ने आगे कहा, ''इनके (राजा भैया) पिता जी का दबदबा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा."

राजा भैया के न्योते पर पहुंचे थे बृजभूषण

बृजभूषण शरण सिंह राजा भैया के निमंत्रण पर बेंती पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि राजा भैया उनके सुख-दुख के साथी हैं. ऐसे में उनके यहां आयोजित कथा में शामिल होना जरूरी था. उन्होंने यह भी कहा था, "हमारे बिना कथा पूरी कहां होगी." इस दौरान गद्दी पर विराजमान कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी मुस्कुराते हुए नजर आए. देखें VIDEO:-

बृजभूषण के इस बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कुंडा की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है. मंच से राजा भैया के प्रभाव और उनके परिवार की राजनीतिक हैसियत की तारीफ ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है.

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सनातन धर्म पर भी रखी अपनी बात

रामकथा के मंच से बृजभूषण शरण सिंह ने सनातन धर्म को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सनातन द्वापर, त्रेता और सतयुग में था और कलियुग में भी रहेगा. सनातन किसी की दया पर निर्भर नहीं है. इसका इतिहास सतयुग से शुरू होता है.

उन्होंने कहा कि जिसे अपना धर्म और इतिहास नहीं पता, उसे अपना इतिहास खुद खोजना चाहिए. बृजभूषण ने कहा कि हमारा धर्म और इतिहास पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा.

धीरेंद्र शास्त्री के बयान का किया बचाव

बृजभूषण शरण सिंह ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक विवादित बयान को लेकर भी उनका बचाव किया. उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों ने उनकी बात को पूरा नहीं सुना. शुरुआत में उन्हें भी भ्रम था, लेकिन पूरी कथा सुनने के बाद बयान का भाव समझ आया.

उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था. अपनी बात के समर्थन में उन्होंने कहा, "जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी."

बेंती की रामकथा में दिए गए इन बयानों के बाद कुंडा का राजनीतिक माहौल चर्चा में है. खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजा भैया और बृजभूषण शरण सिंह की इस मंच साझा करने वाली मौजूदगी को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है.

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