चार घंटे का इंतजार... होटल से युवक संग निकली पत्नी, सामने पति को देखा तो कार में बैठकर घूरती रही, Video

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में होटल के बाहर पति, पत्नी और एक युवक के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला चांदपुर-जलीलपुर रोड स्थित एक होटल के बाहर का बताया जा रहा है. पति का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ होटल से बाहर निकलते हुए देखा, जिसके बाद सड़क पर काफी देर तक हंगामा हुआ. घटना 3 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है. मोहल्ला सराय रफी निवासी शोएब के मुताबिक, उसे उसकी पत्नी के कथित प्रेमी ने फोन करके बताया था कि वह उसकी पत्नी के साथ चांदपुर आया है. यह जानकारी मिलने के बाद शोएब होटल पहुंचा और पत्नी के बाहर आने का इंतजार करने लगा.

और पढ़ें

शोएब का कहना है कि वह करीब चार घंटे तक होटल के बाहर इंतजार करता रहा. इसके बाद उसने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ होटल से बाहर निकलते हुए देखा. दोनों इसके बाद कार में बैठ गए. पत्नी को युवक के साथ देखकर शोएब भड़क गया और उसने मौके पर ही विरोध शुरू कर दिया. शोएब के मुताबिक, कार के अंदर शराब की बोतल भी रखी हुई थी. इसके बाद वहां दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया. शोएब का आरोप है कि कथित प्रेमी कार लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान उसने कार की चाबी निकाल ली और गाड़ी के पास खड़ा हो गया. इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.

सड़क पर शुरू हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

कुछ ही देर में होटल के बाहर सड़क पर काफी हंगामा होने लगा. पति और कथित प्रेमी के बीच बहस बढ़ती गई. मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई. इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पति और कथित प्रेमी के बीच विवाद और सड़क पर चल रहे हंगामे को देखा जा सकता है. मामले की जानकारी मिलने के बाद शोएब ने पुलिस और अपने परिचितों को भी मौके पर बुला लिया. काफी देर तक चले विवाद के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

Advertisement

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति, पत्नी और कथित प्रेमी को थाने ले लिया. थाने पहुंचने के बाद भी दोनों पक्षों के बीच बहस हुई. इसके बाद पति ने पुलिस को अपनी शिकायत दी और पत्नी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए.शोएब का आरोप है कि उसकी पत्नी नोएडा निवासी अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर गलत काम करती है. उसका कहना है कि जब वह पत्नी की कथित गतिविधियों का विरोध करता है तो उसे जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है. शोएब ने पुलिस को यह भी बताया कि उसका अलीना के साथ 7 फरवरी 2022 को निकाह हुआ था. उसका आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी कथित रूप से गलत गतिविधियों में शामिल रही और विरोध करने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया.

इस मामले में सिर्फ पति की शिकायत ही सामने नहीं आई है. पुलिस के मुताबिक, महिला ने भी शोएब के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं. महिला पहले भी शोएब के खिलाफ शिकायत कर चुकी है. चांदपुर के सीओ देश दीपक ने बताया कि विवाद के बाद दोनों पक्ष थाने आए थे. दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे थे. पुलिस के अनुसार, महिला की ओर से भी शोएब के खिलाफ शिकायत की गई है और पहले की शिकायत की भी जांच की जा रही है. यानी होटल के बाहर शुरू हुआ विवाद अब पति-पत्नी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया है. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और आरोपों की जांच कर रही है.

Advertisement

वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आया मामला

होटल के बाहर हुए इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है. वीडियो में पति और कथित प्रेमी के बीच विवाद के दौरान सड़क पर हुए हंगामे को देखा जा सकता है. हालांकि, शोएब की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह भी देख रही है कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है. सीओ चांदपुर देश दीपक के मुताबिक, दोनों पक्षों की ओर से आरोप लगाए गए हैं और महिला भी शोएब के खिलाफ शिकायत कर चुकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल होटल के बाहर हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस पति, पत्नी तथा कथित प्रेमी से जुड़े पूरे मामले की जांच में जुटी है. जांच के बाद ही आरोपों की स्थिति साफ हो सकेगी.



---- समाप्त ----