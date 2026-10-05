scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

AI से बनाया ADCP विवेक भगत का फर्जी पोस्टर, दिल्ली पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के ADCP विवेक भगत का AI से आपत्तिजनक पोस्टर बनाने के मामले में एक शख्स गिरफ्तार हुआ है. पुलिस के मुताबिक, पोस्टर साजिश के तहत सोशल मीडिया पर डाला गया था और इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं.

Advertisement
X
ADCP विवेक भगत का AI से आपत्तिजनक पोस्टर बनाने के मामले में एक गिरफ्तार. (linkedin/vivek bhagat)
ADCP विवेक भगत का AI से आपत्तिजनक पोस्टर बनाने के मामले में एक गिरफ्तार. (linkedin/vivek bhagat)

दिल्ली पुलिस के ADCP विवेक भगत का AI से आपत्तिजनक पोस्टर बनाने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है. AI से बनाए गए इस पोस्टर में ADCP विवेक भगत को तथाकथित महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए और उसे मॉस्लेट करते हुए दिखाया गया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी पुलिस कस्टडी ली है.

पुलिस के मुताबिक, इस साजिश में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है. पुलिस के मुताबिक, AI से बनाया गया यह पोस्टर साजिश के तहत तैयार किया गया और सोशल मीडिया पर डाला गया था, जिससे माहौल खराब हो.

इससे पहले, 2018 बैच के DANIPS अधिकारी विवेक भगत को ACP से प्रमोट कर ADCP बनाया गया है. उनकी पदोन्नति से जुड़ी सूची सोमवार को जारी की गई. अधिकारियों के मुताबिक, यह नियमित प्रमोशन है और विवेक भगत पहले से ही इसके लिए पात्र थे.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Police Vivek Bhagat
दिल्ली में 11 पुलिस अफसरों का प्रमोशन, विवेक भगत बने ADCP
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन.
DU की प्लेसमेंट ड्राइव में छात्रों का मिलेगा 10 लाख तक का पैकेज!
MPSC को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है तेज.
5 दिन से सड़क पर MPSC छात्र, अब मैदान में उतरे राज ठाकरे!
Supreme Court on Delhi safety, Punjab corruption probe, and top national news updates.
दिल्ली में अपराध पर SC सख्त, पंजाब भ्रष्टाचार मामले की CBI करेगी जांच, देखें बड़ी खबरें
Supreme Court
'ऐसा एक्शन लो कि...', दिल्ली-NCR में रेप केस पर SC की सख्त टिप्पणी

विरोध प्रदर्शन के दौरान चर्चा

विवेक भगत का नाम हाल के दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी चर्चा में रहा है. 3 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे. हालांकि, ये केवल आरोप हैं और इनके संबंध में किसी निष्कर्ष को आरोपों की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए. इससे पहले जुलाई में CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान विवेक भगत पर कथित तौर पर हमला किए जाने की बात भी सामने आई थी. इस घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था.

Advertisement

इन लोगों को हुआ प्रमोशन

अधिकारियों के मुताबिक, भगत की पदोन्नति नियमित प्रक्रिया के तहत हुई है और यह प्रमोशन पहले से तय था. सोमवार को इसका आदेश जारी किया गया. उनके साथ 11 अन्य अधिकारियों को भी प्रमोशन दिया गया है. पदोन्नति पाने वाले 12 अधिकारियों में डॉ. विकास श्योकंद, ए. वेंकटेश, गुरसेवक सिंह, रेनू लता, विदुषी कौशिक, मनु हिमांशु, साकारिया मिहिर प्रवीणभाई, गरिमा तिवारी, विवेक भगत, आशीष कुमार, मनीष लाडला और रोहित गुप्ता शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पारिवारिक विवाद के बाद दुसरी पत्नी के सामने डॉक्टर ने मारी खुद को गोली |
    AI से बनाया ADCP विवेक भगत का फर्जी पोस्टर, दिल्ली पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार |
    'मैं तो टीम में ही नहीं हूं', रिपोर्टर के सवाल ने शुभमन गिल को चौंकाया, वायरल हुआ मजेदार वीडियो |
    CCTV में दिखता था बालों वाला चोर, असल में गंजा... जुगाड़ देख पुलिस भी चौंकी |
    Gen Z अचानक क्यों कर देते है बात बंद, क्या सोशल बैटरी खत्म होना है वजह? |
    Methi-Pyaz Paratha: नाश्ते में रोज पोहा-चीला खाना छोड़ें, ताजी हरी मेथी और प्याज डालकर बनाएं क्रिस्पी हरा-भरा पराठा, खाकर कहेंगे वाह |
    नशे में लड़के का हंगामा, होटल में बाइक घुसाकर तोड़ा सामान |
    'शिष्य की मृत्यु हो गई तो इसमें प्रेमानंद का क्या कसूर', बोले अनिरुद्धाचार्य |
    'शादी अब पैसे ऐंठने का धंधा', सुपरनोवा सुसाइड केस पर बोले कुमार सानू, जताया शोक |
    को-पायलट ने रची थी इजरायल में विमान क्रैश की साजिश, जांच में खुलासा
    Advertisement