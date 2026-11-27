पाप ग्रह केतु और चंद्रमा मिलकर बहुत जल्द ग्रहण योग का निर्माण करने वाले हैं. 30 नवंबर को केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहां केतु पहले से विराजमान है. सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में केतु-चंद्रमा की युति से ग्रहण योग बनेगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ योग तीन राशियों पर भारी पड़ सकता है. ग्रहण योग के कारण कुछ राशियों के जीवन में अचानक दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए इन्हें संभलकर रहने की सलाह दी गई है.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए चंद्र-केतु ग्रहण योग चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका है. ऐसे में अपनी बात रखते समय संयम बरतें और किसी भी विवाद को बढ़ाने से बचें. छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर परिस्थितियों को संभालना बेहतर होगा. पारिवारिक जीवन में भी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. आपकी कोई बात गलत समझी जा सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा होने की आशंका है.

उपाय- भगवान शिव की नियमित आराधना करें और उन्हें बेलपत्र, भांग-धतूरा और गंगाजल अर्पित करें

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए ग्रहण योग मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है. करियर में काम का दबाव बढ़ने से थकान, तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस होने की संभावना है. ऐसे में काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करें. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को संभालते समय दस्तावेजों, जरूरी जानकारियों और डेडलाइन पर विशेष ध्यान दें. लापरवाही आपके काम को प्रभावित कर सकती है.

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उपाय- हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली को चोला चढ़ाएं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को करियर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में परेशानी हो सकती है. ऑफिस में आपकी मेहनत का श्रेय कोई दूसरा लेने की कोशिश कर सकता है. इसलिए अपने काम से जुड़े रिकॉर्ड और जरूरी जानकारियों को व्यवस्थित रखें. पारिवारिक मामलों में भी जल्दबाजी से बचना होगा. किसी महत्वपूर्ण विषय पर फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें. तनाव की स्थिति में धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

उपाय- शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करने के बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें.

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