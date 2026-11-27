मध्य प्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. आरोप है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) के पोर्टल पर 'DONKEY MPNRC' नाम से आवेदन स्वीकार कर लिया गया. इतना ही नहीं, आवेदन के लिए 2,050 रुपये का भुगतान भी लिया गया और डिजिटल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया.

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मामले की शिकायत के बाद भोपाल के टीटी नगर थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता और NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने शुक्रवार को थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया. उनके साथ NSUI भोपाल जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर भी मौजूद थे. परमार ने पुलिस को मामले से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी सौंपे हैं.

नाम से लेकर माता-पिता तक की जानकारी 'DONKEY'

रवि परमार के मुताबिक, उन्होंने नर्सिंग काउंसिल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की जांच करने के लिए 'DONKEY MPNRC' नाम से आवेदन किया था. आवेदन में पिता का नाम 'DONKEY FATHER', माता का नाम 'DONKEY MOTHER' और जाति के स्थान पर 'ANIMAL' दर्ज किया गया था.

उनका दावा है कि पोर्टल ने इन जानकारियों के बावजूद आवेदन स्वीकार कर लिया. इसके बाद 2,050 रुपये का ऑनलाइन भुगतान हुआ और 25 सितंबर को डिजिटल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया.

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2031 तक वैधता वाला प्रमाणपत्र जारी होने का दावा

बताए गए दस्तावेज के अनुसार, प्रमाणपत्र पर आवेदन संख्या RG26103957 और रजिस्ट्रेशन नंबर AI-74561 तथा DII-73911 दर्ज हैं. इसकी वैधता 24 सितंबर 2031 तक बताई गई है.

परमार का कहना है कि इस प्रयोग का उद्देश्य किसी के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन हासिल करना नहीं था, बल्कि पोर्टल में मौजूद कमियों को सामने लाना था. उन्होंने आरोप लगाया कि जब आवेदकों की जानकारी का उचित सत्यापन नहीं हो रहा है, तो यह स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण पेशे के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

1 अक्टूबर को की थी पुलिस से शिकायत

परमार ने बताया कि उन्होंने पोर्टल की इस कथित खामी को सामने लाने के बाद 1 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शुक्रवार को नोटिस मिलने पर वह बयान दर्ज कराने टीटी नगर थाने पहुंचे और संबंधित दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य पुलिस को सौंपे.

मामले के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह सिकरवार के मुताबिक, परमार का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को नोटिस जारी किया है. पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्य जुटाए जाएंगे और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी.

पोर्टल की तकनीकी जांच की मांग

NSUI ने पूरे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तकनीकी जांच कराने की मांग की है. संगठन का कहना है कि आवेदन स्वीकार होने से लेकर भुगतान और प्रमाणपत्र जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए. साथ ही काउंसिल के अधिकारियों, कर्मचारियों और पोर्टल का संचालन करने वाली तकनीकी एजेंसी की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जानी चाहिए.

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फिलहाल पुलिस ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर काउंसिल को नोटिस जारी किया है. अब जांच में यह साफ होगा कि आवेदन और प्रमाणपत्र किस प्रक्रिया के तहत जारी हुए और इसमें तकनीकी या प्रशासनिक स्तर पर कहां चूक हुई.

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