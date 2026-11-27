जावेद अख्तर ने शराब की लत के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने माना कि उनके जीवन में एक ऐसा दौर था जब वे बहुत ज्यादा शराब पीते थे, लेकिन फिर उन्होंने इसे पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वे एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते थे.

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हाल ही में बरखा दत्त के यूट्यूब चैनल 'मोजो स्टोरी' पर दिए एक इंटरव्यू में, जावेद ने अपने जीवन के इस हिस्से को याद किया. उन्होंने बताया कि उनके जीवन में कई पछतावे हैं, और उनमें सबसे बड़ा पछतावा शराब पीने की उनकी आदत है.

शराब में बर्बाद किए 15 साल

जावेद अख्तर ने कहा, 'मुझे कई बातों का पछतावा है.' उन्होंने आगे कहा कि किसी भी स्वस्थ इंसान के लिए पछतावा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इससे इंसान पीछे मुड़कर देख सकता है और सोच सकता है कि क्या कुछ अलग तरीके से किया जा सकता था. उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि अपने 80 सालों के जीवन में से उन्होंने लगभग 15 साल 'शराब पीने और अपने गैर-जिम्मेदाराना रवैये' की वजह से बर्बाद कर दिए. उन्होंने यह भी कहा कि वे इस दौरान संगीत या नई भाषाएं सीख सकते थे, और अपने जीवन के कुछ लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते थे.

जावेद 1970 के दशक में अपने लेखन साथी सलीम खान के साथ 'शोले', 'जंजीर' और 'दीवार' जैसी फिल्में लिखकर मशहूर हुए. 1980 के दशक की शुरुआत में सलीम-जावेद की जोड़ी अलग हो गई, जिसके बाद जावेद ने गीत लिखने का काम शुरू कर दिया.

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शराब छोड़ने के बारे में पूछे जाने पर, जावेद अख्तर ने बताया कि वह नियमित रूप से और बहुत ज्यादा शराब पीते थे, और हर रात लगभग एक पूरी बोतल पी जाते थे. लेकिन 31 जुलाई 1991 के बाद से उन्होंने शराब की एक बूंद भी नहीं छुई है.

उन्होंने गर्व से कहा, 'वह शराब पीने का मेरा आखिरी दौर था.' जब उनसे पूछा गया कि क्या शराब पीने से एक इंसान के तौर पर उनमें कोई बदलाव आया, तो उन्होंने कहा कि उनसे हुई ज़्यादातर गलतियां शराब के नशे में ही हुई थीं.

उन्होंने कहा, 'अपनी वयस्क जिंदगी में, मैंने जितनी भी बड़ी गलतियां कीं, वे सब शराब के नशे में ही कीं. कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर मैं शराब नहीं पीता, तो शायद मुझसे इतनी गलतियां नहीं होतीं.' उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने शराब इसलिए छोड़ी क्योंकि वह लंबी उम्र तक जीना चाहते थे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने 'दुखद बचपन' की वजह से शराब नहीं पीते थे, बल्कि उन्हें बस शराब पीना अच्छा लगता था.

शराब की वजह से टूटी शादी

विक्की लालवानी के साथ एक पुरानी बातचीत में, जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी ने इशारा किया कि जावेद की शराब पीने की आदत उनके असफल विवाह के कारणों में से एक थी. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'उनका शराब पीना एक बहुत बड़ी समस्या थी.' उस समय, एक पटकथा लेखक (स्क्रीनराइटर) के तौर पर जावेद को अपने काम के लिए बहुत तारीफ मिल रही थी और वह अक्सर शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर रहते थे. उन्होंने कहा, 'हम दोनों इतने समझदार थे कि समझ सकें कि हमारा रिश्ता अब नहीं चल रहा है. उन्होंने कई बार शराब छोड़ने की कोशिश भी की थी.'

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सपन वर्मा के साथ एक अन्य बातचीत में, जावेद ने हनी की बात से सहमति जताई और कहा कि अगर वह इतनी ज्यादा शराब न पीते, तो शायद उनकी शादी बच सकती थी. उन्होंने कहा, 'जब आप नशे में होते हैं, तो आप बिना सोचे-समझे फैसले ले लेते हैं. आप ऐसी बातों पर झगड़ने लगते हैं जो असल में कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं होतीं. मुझसे ऐसी ही गलतियां हुई हैं.ट

जावेद अख्तर ने शराब पीना कैसे छोड़ा

इससे पहले, जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी ने 'द इनविन्सिबल्स' (The Invincibles) शो में अरबाज खान के साथ बातचीत के दौरान उस दिन को याद किया, जब जावेद ने शराब पीना छोड़ दिया था. उन्होंने बताया, 'हम लंदन के एक फ्लैट में थे. उनसे शराब की बहुत तेज बदबू आ रही थी, और मैंने सोचा, 'हे भगवान, यह ट्रिप भी शायद वैसी ही होने वाली है.' उन्होंने बहुत शांति से मुझसे कहा, 'मेरे लिए नाश्ता बना दो.' उन्होंने नाश्ता किया और फिर मुझसे कहा, 'अब मैं और शराब नहीं पीऊंगा.' जावेद ने खुद बताया है कि 1991 से उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है.

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