राजस्थान की पंचायत समितियों में कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है. राज्य की सभी 419 पंचायत समितियों में प्रधान पद के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इनमें कांग्रेस ने 255 जगह प्रधान बनाए, जबकि बीजेपी को 105 सीटें मिलीं. यानी कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा प्रधान पद हासिल किए हैं.

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इन नतीजों में क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भी जगह बनी है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 24 पंचायत समितियों में प्रधान बनाए. भारत आदिवासी पार्टी (BAP) को 14 सीटें मिलीं. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने दो जगह जीत दर्ज की, जबकि 19 पंचायत समितियों में निर्दलीय उम्मीदवार प्रधान चुने गए.

पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से नवनिर्वाचित सभी प्रधानों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं। इस जनसमर्थन के लिए प्रदेश की जनता और दिन-रात मेहनत करने वाले कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता का हृदय से आभार। राजस्थान की जनता-जनार्दन ने BJP के अहंकार, जनविरोधी नीतियों, सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाहीपूर्ण रवैये को करारा जवाब दिया है। पंचायत समिति प्रधान के चुनावों में सीकर, बूंदी, हनुमानगढ़, नागौर, फलोदी और सवाई माधोपुर इन 6 जिलों में भाजपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई। 37 जिलों के नतीजे कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत एवं जनता के भरोसे का प्रतीक है। 419 प्रधानों में से कांग्रेस के 255 (60.86%) प्रधान निर्वाचित हुए, जबकि भाजपा महज 105 (25.06%) सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने जनता का विश्वास जीतते हुए भाजपा से 150 अधिक प्रधान पदों पर जीत दर्ज की। वोट शेयर में कांग्रेस को 39.15% और भाजपा को 33.78% वोट मिले। यानी कांग्रेस को भाजपा से 5.37% अधिक वोट हासिल हुए। कुल 7,542 पंचायत समिति सदस्यों में कांग्रेस के 3,773 (50.02%) और भाजपा के 2,218 (29.40%) पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए। ये ऐतिहासिक जीत प्रदेश की जनता के विश्वास और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष का परिणाम है। जनता द्वारा जताए गए इस विश्वास और सौंपी गई जिम्मेदारी को हम विनम्रता, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे एवं ग्रामीण विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करेंगे।🙏 — Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 27, 2026

कई जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत

जिलों के नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन कई जगह मजबूत रहा. सीकर में कांग्रेस ने 16 में से 15 पंचायत समितियों में प्रधान बनाए. यह जिला गोविंद सिंह डोटासरा का गृह जिला है. वहीं, जोधपुर में भी कांग्रेस आगे रही. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले की 23 पंचायत समितियों में बीजेपी सिर्फ एक जगह प्रधान बना सकी. नागौर में बीजेपी किसी भी पंचायत समिति में प्रधान नहीं बना पाई.

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जबकि, टोंक जिले की सभी आठ पंचायत समितियों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन प्रधान पद के चुनाव में सात जगह ही उसके उम्मीदवार सफल हुए. सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर में भी ज्यादातर पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बने. हालांकि, कुछ जगह पार्टी के सदस्यों की क्रॉस वोटिंग से बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली.

कहीं RLP तो कहीं निर्दलीय उम्मीदवार जीते

जयपुर की सांगानेर पंचायत समिति में RLP की सीमा चौधरी प्रधान बनीं. बाड़मेर की शिव पंचायत समिति में रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की.

कुछ जगह राजनीतिक परिवारों के सदस्यों को भी प्रधान पद मिला. झुंझुनूं की सूरजगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार की बेटी प्रधान बनीं. भरतपुर में कांग्रेस सांसद संजना जाटव की जेठानी प्रिया जाटव निर्विरोध चुनी गईं. बीकानेर के छतरगढ़ में पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल के बेटे निर्दलीय प्रधान बने. खंडार में कांग्रेस के पूर्व मंत्री अशोक बैरवा के बेटे मयंक बैरवा प्रधान चुने गए, जबकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी रेशमा मालवीय चुनाव हार गईं.

डीग की बृज नगर पंचायत समिति में बाती कुमारी गुर्जर ने कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था. आखिर में बीजेपी के चुनाव चिह्न पर उन्हें निर्विरोध प्रधान घोषित किया गया.

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इन नतीजों के बाद कांग्रेस को ग्रामीण स्तर पर बड़ी बढ़त मिली है. वहीं बीजेपी के सामने पंचायत समितियों में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने की चुनौती है.



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