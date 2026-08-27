scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्कूटी सवार को टक्कर मारकर भाग रहा था ट्रक, कैंटर से भिड़ा तो लगी आग, जिंदा जल गया ड्राइवर

बिजनौर के धामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार ट्रक ने पहले स्कूटी सवार को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से भागने लगा. कुछ दूर चलने के बाद ट्रक कैंटर से भिड़ गया. इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. ट्रक चालक नदीम आग में फंस गया और उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं, हादसे में घायल स्कूटी सवार ने भी दम तोड़ दिया.

Advertisement
X
वाहनों की टक्कर होते ही सड़क पर मच गई अफरा-तफरी. (Photo: Screengrab)
वाहनों की टक्कर होते ही सड़क पर मच गई अफरा-तफरी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीती रात एक सड़क हादसे ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई. धामपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पहले स्कूटी सवार को कुचल दिया. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भागने लगा. लेकिन कुछ दूर जाकर ट्रक सामने से आ रहे कैंटर से भिड़ गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई. ट्रक चालक आग की चपेट में आ गया और उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं, हादसे में घायल स्कूटी सवार ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

घटना धामपुर में एसडीएम ऑफिस के पास की है. नूरपुर की ओर से तेज रफ्तार में ट्रक आ रहा था. इसी दौरान ट्रक की चपेट में एक स्कूटी सवार आ गया. हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से भागने लगा. तभी धामपुर एसडीएम ऑफिस के पास चढ़ाई पर सामने से आ रहे कैंटर से ट्रक की भिड़ंत हो गई.

Bijnor Accident Truck Crushes Scooter Rider Collides With Canter Catches Fire Driver Burnt Alive

सम्बंधित ख़बरें

Arjun Bijlani
कार एक्सीडेंट के बाद कैसी है अर्जुन बिजलानी की हालत?
Police has solved a murder case in which the accused hatched a filmy style murder plot
i10 से नहीं मरा तो स्कॉर्पियो से रौंदा! दिल्ली में एक्सीडेंट नहीं, 'प्लान्ड मर्डर'
Jiang Xiaorou death
भूत खोजती थी इंफ्लुएंसर, बनाया ऐसा वीडियो, अब एक्सीडेंट में हुई मौत
अतीक के बेटे की मौत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं (Photo: ITG)
स्पीड, ओवरटेक, नींद की झपकी या कुछ और?अतीक के बेटे के एक्सीडेंट पर सस्पेंस
kannauj expressway police accident
एक्सीडेंट के बाद खुला राज, मिली 10 किलो सोने की ईंट

दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही देर में ट्रक और कैंटर आग की लपटों से घिर गए. आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं. सड़क पर अचानक आग का गोला देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.

यह भी पढ़ें: 30 टन मक्का का कर दिया सौदा, फिर ट्रक का करवा दिया एक्सीडेंट! ड्राइवर की साजिश का पुलिस ने किया पर्दाफाश

Advertisement

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायर फाइटर्स ने आग बुझाने का काम शुरू किया. इस दौरान पुलिस ने कैंटर में फंसे चालक और परिचालक को किसी तरह बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. लेकिन ट्रक के अंदर फंसे चालक को बचाया नहीं जा सका.

आग बुझने के बाद ट्रक के अंदर का मंजर बेहद दर्दनाक था. ट्रक चालक नदीम की सीट पर ही जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी. फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसके शव को ट्रक से बाहर निकाला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Bijnor Accident Truck Crushes Scooter Rider Collides With Canter Catches Fire Driver Burnt Alive

जिस स्कूटी सवार को टक्कर मारी, उसकी भी मौत

उधर, ट्रक की चपेट में आए स्कूटी सवार कुलवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका. इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई. कुलवंत सिंह की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. ट्रक और कैंटर की भिड़ंत में कैंटर चालक और परिचालक भी घायल हुए हैं. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है.

Advertisement

एसपी पूर्वी बिजनौर अमित किशोर श्रीवास्तव के मुताबिक, हादसे में दो लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि स्कूटी सवार को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ने मौके से भागने की कोशिश क्यों की और हादसे की पूरी परिस्थितियां क्या थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    3 गेंद, 3 विकेट और तीनों का खाता नहीं खुला... TNPL में इस गेंदबाज ने ली 'गोल्डन हैट्रिक', VIDEO |
    H1N1 स्वाइन फ्लू का खतरा? घर में होने चाहिए ये गैजेट, कीमत 200 से शुरू |
    Raksha Bandhan 2026: सुबह कितने बजे बांधें राखी? जानें सही समय |
    बेंगलुरु-मुंबई से आगे निकला अहमदाबाद! फ्लेक्स ऑफिस की डिमांड में 570% का उछाल |
    'पर्सनल अकाउंट नहीं, यूनिवर्सिटी में जमा है पाई-पाई का हिसाब' 40 करोड़ के घोटाले पर पूर्व VC का पलटवार |
    Raksha Bandhan 2026: कल पूरे दिन रहेगा पंचक, नोट कर लें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त |
    पुतिन को धमकाने रूस गए थे CIA चीफ? मॉस्को की सीक्रेट ट्रिप पर बड़ा खुलासा |
    ... तो माइकल जैक्सन होते स्पाइडरमैन! मार्वल को खरीदने की हुई थी बात, ऐसे टूटी डील |
    टाइल्स खरीदने में ऐसे हो जाता है फ्रॉड, ये ध्यान रखेंगे तो सस्ते में मिलेगी डील! |
    IRCTC Ticket Booking होगी सुपरफास्ट, सिस्टम में बड़ा बदलाव
    Advertisement