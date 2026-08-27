3 गेंद, 3 विकेट और तीनों का खाता नहीं खुला... TNPL में इस गेंदबाज ने ली 'गोल्डन हैट्रिक', VIDEO

तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला त्रिची ग्रैंड चोलास और Vida कोवई किंग्स के बीच खेला गया. बुधवार (26 अगस्त) को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आयोजित इस मैच में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे क्रिकेट फैन्स लंबे समय तक याद रखेंगे. इस मुकाबले में 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी त्रिची ग्रैंड चोलास की टीम ने शुरुआती तीन गेंदों में ही तीन विकेट गंवा दिए.
ये तीनों विकेट तेज गेंदबाज के. दीबन लिंगेश ने चटकाए. लिंगेश ने पारी की पहली गेंद पर के. राजकुमार को विकेटकीपर सुरेश लोकेश्वर के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद एस. श्याम सुंदर और जगदीशन कौशिक भी अगली दो गेंदों पर चलते बने. इस तरह पारी की पहली तीन गेंदों पर तीन विकेट गिरने का बेहद दुर्लभ कारनामा देखने को मिला.
लगातार तीन विकेट लेने के साथ के. दीबन लिंगेश ने TNPL इतिहास की पहली 'गोल्डन हैट्रिक' अपने नाम कर ली. यानी उनकी लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट हुए. त्रिची की पारी में सिर्फ यही तीन गोल्डन डक नहीं थे. मणिमारण सिद्धार्थ ने जफर जमाल को बिना खाता खोले आउट किया, जबकि आर. दिवाकर ने अथिसयाराज डेविडसन को गोल्डन डक पर पवेलियन भेजा.
शुरुआती झटकों से त्रिची ग्रैंड चोलास की टीम अंत तक उबर नहीं सकी. मणिमारण सिद्धार्थ ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट अपने नाम किए और पूरी टीम 99 रनों पर ऑलआउट हो गई. इस तरह Vida कोवई किंग्स ने 84 रनों से मुकाबला जीत लिया और फाइनल में जगह बना ली.
खिताबी मुकाबले में Vida कोवई किंग्स का सामना मदुरै पैंथर्स से होगा. फाइनल 28 अगस्त को चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. त्रिची के कप्तान शाहरुख खान ने हार के बाद माना कि टीम ने शुरुआत में अच्छी स्थिति बनाई थी, लेकिन डेथ ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों ने शानदार वापसी की. हालांकि पहली तीन गेंदों पर तीन विकेट गिरने के बाद उनकी टीम मैच में कभी वापसी नहीं कर सकी.