बिजनौर में 10 दिन पुरानी लाश का क्या है रहस्य? पेड़ से लटकी रही, 10 दिन बाद पड़ी नजर, शिनाख्त में जुटी पुलिस

बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों की नजर पेड़ से लटके एक शव पर पड़ी. शव की हालत काफी खराब हो चुकी थी. पुलिस के शुरुआती आकलन के मुताबिक, शव करीब 10 दिन पुराना हो सकता है. सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इतने दिनों तक शव पेड़ पर लटका रहा और किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई.

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शव मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद हल्दौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पेड़ से शव को नीचे उतरवाया.

पुलिस के मुताबिक, शव काफी पुराना है और उसकी हालत खराब हो चुकी थी. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने शव के करीब 10 दिन पुराना होने की आशंका जताई है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह व्यक्ति कौन था? मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. उसके पास ऐसा कोई स्पष्ट पहचान संबंधी दस्तावेज या जानकारी नहीं मिली, जिससे पुलिस तुरंत उसकी पहचान कर सके. अब पुलिस के सामने सबसे पहले मृतक की पहचान कराने की चुनौती है.

सुल्तानपुर गांव में शव मिलने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि अगर शव करीब 10 दिन पुराना था, तो इतने दिनों तक किसी की नजर उस पर कैसे नहीं पड़ी. पेड़ गांव के किस हिस्से में था और वहां लोगों की आवाजाही कितनी थी, पुलिस इन तमाम पहलुओं को भी जांच का हिस्सा बना रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में किसी अनजान व्यक्ति को गांव या उसके आसपास देखा गया था या नहीं.

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पुलिस आसपास के गांवों में भी जानकारी जुटा रही है. संभव है कि मृतक किसी दूसरे इलाके का रहने वाला हो और किसी वजह से सुल्तानपुर तक पहुंचा हो. हालांकि अभी इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं. फिलहाल पुलिस के सामने मामले की दो अहम कड़ियां हैं. पहली, मृतक की पहचान और दूसरी, उसकी मौत की वजह. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति कुछ और साफ होने की उम्मीद है.

अभी पुलिस यह नहीं बता रही है कि मामला आत्महत्या का है, हादसे का है या इसके पीछे कोई और वजह है. जांच पूरी होने के बाद ही इस बारे में कुछ स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से भी गुमशुदगी की जानकारी जुटा सकती है, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाया जा सके जिसकी हाल में गुमशुदगी दर्ज हुई हो. शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया और इलाके की जांच की. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मृतक की पहचान कराने की कोशिश में जुटी है.

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