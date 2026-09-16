गोंडा में हॉकी प्लेयर ने की आत्महत्या, कुत्ते के पट्टे से लटका मिला शव, मोबाइल फॉर्मेट मिलने से गहराया रहस्य

Uttar Pradesh News: गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित बहराइच रोड पर रहने वाले किराना व्यवसाई कैलाश चंद के 19 वर्षीय बेटे विवेक गुप्ता ने देर शाम सुसाइड कर लिया. विवेक ने अपने मकान के पिछले दरवाजे की ग्रिल में कुत्ते के पट्टे से लटककर अपनी जान दे दी.

और पढ़ें

कई जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका यह होनहार हॉकी खिलाड़ी अज्ञात कारणों से आत्महत्या के कदम तक पहुंच गया. घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

ग्रिल में कुत्ते के पट्टे से लटका मिला शव

विवेक गुप्ता को शाम के समय अपने मकान के पीछे वाले दरवाजे की ग्रिल में फंदे से लटका देखा गया. परिजनों द्वारा विवेक को इस हालत में देखते ही पूरे घर में कोहराम मच गया. इसके तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम को मामले की सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की, शव का पंचनामा तैयार किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

फॉर्मेटेड मोबाइल कब्जे में, जांच में जुटी पुलिस

सीओ सिटी योगेश्वर सिंह ने फोन पर वार्ता के दौरान बताया कि युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने जांच के दौरान मृतक विवेक का मोबाइल फोन कब्जे में लिया है, जिसे उसने घटना से पहले लगभग पूरी तरह फॉर्मेट कर दिया था. इसके बावजूद पुलिस विभाग द्वारा मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है.

Advertisement

नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

---- समाप्त ----