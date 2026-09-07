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बागपत में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, दर्दनाक हादसे में 4 की मौत, कई घायल

बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. कई गंभीर रूप से घायल हो गए. बस में करीब 32 लोग सवार थे जो राजस्थान के बांगर से बदायूं लौट रहे थे.

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हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है. (Representational Image)
हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है. (Representational Image)

उत्तर प्रदेश के बागपत में रविवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ. दरअसल, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई. हादसा बड़ागांव कट के पास हुआ. बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई.

बस में करीब 32 लोग सवार थे. सभी बदायूं के रहने वाले बताए जा रहे हैं. ये लोग राजस्थान के बांगर से लौट रहे थे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई है.

बागपत के एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि करीब रात 12:30 बजे हादसे की सूचना मिली.  जानकारी 112 इमरजेंसी सेवा के जरिए मिली थी. बताया गया कि राजस्थान से बदायूं जा रही एक बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई है.

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सूचना मिलते ही पुलिस की चार PRV गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. एंबुलेंस और स्थानीय पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला. इसके बाद घायलों को पास के CHC और जिला अस्पताल ले जाया गया. गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भेजा गया.

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बागपत की डीएम अस्मिता लाल ने बताया कि हादसा गंभीर था. बस पलटने से कई लोगों को गंभीर चोटें आईं. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई.  सभी पीड़ितों को बस से निकाल लिया गया है. उन्हें इलाज के लिए नजदीकी CHC और जिला अस्पताल पहुंचाया गया है.

पुलिस के अनुसार, कुछ घायलों की हालत ज्यादा गंभीर है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटर भेजा गया है. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस मृतकों की पहचान और उनके परिजनों से संपर्क करने में जुटी है.

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हादसे की वजह फिलहाल बस का डिवाइडर से टकराना बताई जा रही है. पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम पूरा कर चुकी हैं. प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है.
 

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