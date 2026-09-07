दिल्ली में महिला के साथ दरिंदगी, फैक्ट्री में काम करने वाले ठेकेदार ने किया दुष्कर्म

राजधानी दिल्ली के नरेला में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने 66 वर्षीय शख्स को हिरासत में लिया है.

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पुलिस ने रविवार को बताया कि नरेला के खेड़ा खुर्द इलाके में कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में 20 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर ठेकेदार ने दुष्कर्म किया. 66 वर्षीय लेबर ठेकेदार को हिरासत में ले लिया गया है.

शिकायतकर्ता महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है. वह करीब एक महीने से उस फैक्ट्री में काम कर रही थी और वहीं रह रही थी. पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म का यह मामला 1 सितंबर का है.

जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि एक सहकर्मी ने कथित घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था. इसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया.

इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच जारी है.

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