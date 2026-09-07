किस दिशा में जाएगी जंग? पुतिन के बाद जेलेंस्की से मिले ट्रंप के 'शांति दूत'

रूस-यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिशें कर रहे हैं. ताजा कड़ी में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की. इससे एक दिन पहले उन्होंने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की थी.

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लगातार हुई ये दोनों बैठकें रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने का रास्ता खोजने के लिए अमेरिका के प्रयासों का हिस्सा हैं. पुतिन और जेलेंस्की के साथ मीटिंग होने के बावजूद अभी तक किसी पक्ष ने किसी सफलता या समझौते की घोषणा नहीं की है.

रूस द्वारा यूक्रेन पर भीषण हमलों के बाद यह अमेरिकी अधिकारियों की यूक्रेन की पहली यात्रा थी. पोलैंड की यात्रा के बाद विटकॉफ और कुशनर ट्रेन से कीव पहुंचे. जेलेंस्की ने सेंट सोफिया कैथेड्रल के पास उनका स्वागत किया.

बातचीत के बाद जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी शांति दूतों के साथ यूक्रेन की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक रही. बातचीत में यूक्रेन के लिए सुरक्षा और आर्थिक गारंटी के साथ-साथ सर्दियों से पहले की तत्काल जरूरतों पर चर्चा हुई. इनमें अतिरिक्त वायु रक्षा मिसाइलें और देश की ऊर्जा व्यवस्था के लिए मदद शामिल हैं.

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जेलेंस्की की ओर से संदेश स्पष्ट था कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है. हालांकि किसी भी शांति समझौते में उसे भविष्य में रूस के एक और हमले से सुरक्षा मिलनी चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा यह प्रयास जंग खत्म करने के लिए बातचीत को फिर से शुरू करने का रास्ता तैयार करेगा.

इससे पहले मॉस्को में विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध से जुड़ी स्थिति अभी भी मुश्किल बनी हुई है. यह समझते हुए कि ट्रंप एक कठिन परिस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने समझौता कराने में अपना योगदान देने के प्रयास बंद नहीं किए. हम उनके प्रयास की सराहना करते हैं.

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