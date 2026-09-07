scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘घर नहीं मिला...' PM आवास योजना में गड़बड़ी पर भड़कीं महिलाएं, TMC नेता पर फेंके अंडे

दुर्गापुर के आनंदपुर इलाके में पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं ने योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया. उन्होंने टीएमसी नेता विश्वजीत उर्फ बिशु माझी को घेर लिया. महिलाओं का कहना है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में उनके नाम के सामने 'सफल' लिखा है, लेकिन उन्हें अब तक घर नहीं मिला.

Advertisement
X
टीएमसी नेता विश्वजीत माझी पर महिलाओं ने अंडे फेंके. (Photo-ITG)
टीएमसी नेता विश्वजीत माझी पर महिलाओं ने अंडे फेंके. (Photo-ITG)

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विवाद हो गया. रविवार को आनंदपुर इलाके में कई महिलाओं ने टीएमसी नेता को घेर लिया. महिलाओं ने योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया.  महिलाओं का कहना है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में उनके नाम के सामने ‘सफल’ लिखा है. लेकिन उन्हें अब तक घर नहीं मिला है.

मामला कोक ओवन थाना क्षेत्र का है. विरोध के दौरान इलाके में तनाव भी हो गया. प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने टीएमसी नेता विश्वजीत उर्फ बिशु माझी से जवाब मांगा. इसी दौरान कुछ महिलाओं ने उनके सिर पर अंडे फेंके. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें इलाके में घुमाया भी है.

गरीब परिवारों से दस्तावेज लेने का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Flat Booking Slow
घरों की बुकिंग में भारी गिरावट, बड़े-बड़े घर बेचने वालों को झटका
PMAY Urban 2.0
सिर्फ 1.20 लाख रुपये में बन जाता है पक्का मकान, इतना बड़ा होता है घर
PM आवास की मांग वाला वीडियो वायरल, जांच में क्या निकला?
Howrah rural protest against TMC leader.
हावड़ा में आवास योजना की 'कटमनी' पर बवाल, TMC नेता के भाई को खंभे से बांधा
ममता बनर्जी के साथ टीएमसी लीडर उदयन गुहा (Photo: Facebook/Udayan Guha)
बंगाल के पूर्व मंत्री उदयन गुहा गिरफ्तार, अवैध वसूली से जुड़ा है मामला

स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिशु माझी ने कई गरीब परिवारों को पक्का घर दिलाने का भरोसा दिया था. योजना के लिए उनसे जरूरी दस्तावेज भी लिए गए थे. परिवारों को उम्मीद थी कि उन्हें जल्द घर मिलेगा.

लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उन्हें घर नहीं मिला. इसके बाद कुछ लोगों ने हाल में योजना के ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच की. उनका दावा है कि रिकॉर्ड में उनके नाम के सामने ‘सफल’ दिख रहा था. लोगों का कहना है कि उन्हें न तो पक्का घर मिला और न ही योजना का कोई दूसरा फायदा मिला. इससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: TMC विधायक हुमायूं कबीर के दौरे पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए 'गो बैक’ के नारे

रिकॉर्ड में नाम सफल दिखने की जानकारी सामने आने के बाद महिलाओं का गुस्सा बढ़ गया. कई महिलाएं बिशु माझी के पास पहुंचीं. उन्होंने उन्हें घेर लिया और पूरे मामले पर जवाब मांगा. इसी दौरान विवाद बढ़ गया. प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर नेता के सिर पर कई बार अंडे फेंके. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है. उनका सवाल है कि अगर लोगों को योजना का फायदा नहीं मिला तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में उनके नाम ‘सफल’ कैसे दिख रहे हैं.

लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या इन लाभार्थियों के नाम पर सरकार की ओर से कोई पैसा जारी हुआ था. अगर पैसा या आवास की मदद जारी हुई थी तो उसका फायदा किसे मिला, इसकी जानकारी भी मांगी गई है. लोग चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच हो. साथ ही यह भी साफ किया जाए कि रिकॉर्ड में उनके नाम सफल क्यों दिखाए गए.

यह भी पढ़ें: आरजी कर केस में कोर्ट ले जाते समय पूर्व TMC चेयरमैन को भीड़ ने घेरा, फेंके अंडे, लगे चोर- चोर के नारे

Advertisement

फिलहाल स्थानीय प्रशासन और टीएमसी नेता की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है. मामले को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है. लोगों की नजर अब प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    किस दिशा में जाएगी जंग? पुतिन के बाद जेलेंस्की से मिले ट्रंप के 'शांति दूत' |
    ‘भारत-फ्रांस रिश्तों ने नई ऊंचाई छुई’, पेरिस के स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन में वर्चुअली जुड़े PM मोदी |
    नशे में बच्ची का किया मर्डर...9 दिन बाद खुला सहाना हत्याकांड का राज, दो आरोपी गिरफ्तार |
    अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बड़ा कदम, होर्मुज के बाहर ‘एक्सक्लूजन जोन’ बनाने की तैयारी |
    दिल्ली में महिला के साथ दरिंदगी, फैक्ट्री में काम करने वाले ठेकेदार ने किया दुष्कर्म |
    एक ही मंच पर ओवैसी और बेनीवाल, जयपुर निकाय चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल |
    'तावड़े पागल है', अखिलेश यादव ने BJP नेता पर साधा निशाना |
    ईरान पर ट्रंप का अजीबोगरीब हमला, सोशल मीडिया पोस्ट की झड़ी लगाई, तेहरान के नक्शे पर लगाई अपनी तस्वीर |
    50 साल पुरानी इमारत, हादसे के वक्त बेसमेंट में काम... दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 मौतों का गुनहगार कौन? |
    Aaj Ka Panchang, 7 September 2026: 7 सितंबर 2026 सोमवार का क्या है अभिजित मुहूर्त, राहुकाल और दिशा शूल, जान‍िए आज का पंचांग
    Advertisement