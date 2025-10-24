scorecardresearch
 

यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य बाल-बाल बचीं, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई फॉरच्यूनर

फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की कार ट्रक से टकरा गई. हादसे में मंत्री और उनका स्टाफ बाल-बाल बच गया. फॉरच्यूनर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. मौके पर पुलिस पहुंची और मंत्री को दूसरे वाहन से लखनऊ रवाना किया गया.

बेबी रानी मौर्य दूसरे वाहन से लखनऊ हुईं रवाना.(Photo: Samarth/Santosh/ITG)
बेबी रानी मौर्य दूसरे वाहन से लखनऊ हुईं रवाना.(Photo: Samarth/Santosh/ITG)

उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य शुक्रवार देर रात आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाल-बाल बच गईं. हादसा फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर इलाके में हुआ, जब मंत्री का काफिला आगरा से लखनऊ लौट रहा था. बताया जा रहा है कि उनकी फॉरच्यूनर कार एक अनियंत्रित ट्रक से टकरा गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि मंत्री समेत कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं.

जानकारी के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर का ट्रैफिक एक ही मार्ग से चल रहा था, इसी दौरान मंत्री के वाहन के आगे चल रहे ट्रक का टायर अचानक फट गया और वह नियंत्रण खोकर फॉरच्यूनर से जा टकराया. चालक की सूझबूझ से गाड़ी पलटने से बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.(Photo: Screengrab)
मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच. (Photo: Representational)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: ITG)
BrahMos missile system engineer Akashdeep (Photo- ITG)
Police say Manju waited until midnight to strike while Umesh slept, stabbing him multiple times before fleeing.
घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिरसागंज और एक्सप्रेसवे पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत मंत्री को दूसरे वाहन से लखनऊ रवाना किया. ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक्सप्रेसवे पर बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.

गौरतलब है कि मंत्री मौर्य अपने प्रभारी जनपद हाथरस में कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लखनऊ लौट रही थीं. इस हादसे ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि किसी को चोट नहीं आई और यातायात सामान्य बना हुआ है.

