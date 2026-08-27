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'आंखों के सामने शूटरों का एनकाउंटर का करो', अंकित बालियान की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा

यूपी के शामली में सिंगर अंकित बालियान की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। राखी से ठीक पहले हुई इस वारदात से परिजनों में मातम और भारी आक्रोश है। वे पुलिस से हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। इधर, हरियाणा की गोगी गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। .

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अंकित बालियान की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा (Photo- ITG)
अंकित बालियान की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा (Photo- ITG)

यूपी के शामली में अंकित बालियान की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. मृतक की चाची ने कहा कि जैसे हमारे बेटे के साथ हुआ है, वैसे ही पुलिस हत्यारों का एनकाउंटर करे, हमारी आंखों के सामने करे, तब जाकर हमें तसल्ली होगी. वहीं अंकित की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. वो बार-बार बेसुध हो जा रही हैं. उनमें बोलने की हिम्मत नहीं बची है. वो बस शूटरों को सख्त से सख्त से सजा देने की मांग कर रही हैं. 

अंकित बालियान की चाची ने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा से बदमाश शामली में आ गए, हत्या कर गए, आखिर पुलिस क्या कर रही थी. कहां गई उनकी सुरक्षा. हत्या के बाद शव को सीधे पोस्टमार्टम को लेकर चले गए. हमें बताया तक नहीं. राखी के त्यौहार से पहले घर में मातम पसरा हुआ है. आज अंकित का अंतिम संस्कार होगा. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.

बकौल चाची- अंकित जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाला था. उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी. पता नहीं कहां के शूटर था, और किसलिए उन्होंने हमारे बेटे को मार डाला. बस पुलिस कातिलों का एनकाउंटर करे. 

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आपको बता दें कि बीती शाम शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के नालापटरी आर्यपुरी में हमलावरों ने सरेआम गोलियां बरसाकर अंकित बालियान की हत्या कर दी और फरार हो गए. इस वारदात से इलाके में तनाव फैल गया और आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया, जिसके बाद परिजनों ने जाम खोल दिया.

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इस बीच सिंगर अंकित बालियान की सरेआम गोली मारकर हत्या के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें हरियाणा की गोगी गैंग के नाम से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. पोस्ट में अंकित को गैंग के दुश्मनों के संपर्क में होने और गैंग से जुड़ी एक घटना पर गाना बनाने का आरोप है.  

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