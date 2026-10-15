बच्ची को Kiss कर भागा अधेड़, CCTV वीडियो वायरल होते ही थाना प्रभारी सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक नाबालिग बच्ची के साथ सरेआम अभद्रता का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जवां थाना क्षेत्र के बरौली गांव में एक अधेड़ व्यक्ति पर बच्ची के साथ मारपीट करने और जबरन किस करने का आरोप लगा है. घटना 10 अक्टूबर 2026 की बताई जा रही है. अब इस घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जवां थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है.

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जानकारी के मुताबिक, बरौली गांव में एक व्यक्ति पर नाबालिग बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है. आरोप है कि उसने बच्ची के साथ मारपीट की और जबरन किस करके वहां से भाग गया. इस घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया. बच्ची की सुरक्षा से जुड़े इस मामले ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए.

बच्ची के भाई ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

इस मामले में पीड़ित बच्ची के भाई ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे. उसका आरोप था कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा से जुड़े मामले में धारा 151 के तहत शांतिभंग की आशंका में पाबंद करके छोड़ दिया.

परिवार की ओर से उठाए गए इन सवालों के बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई. CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर भी पूरे मामले में स्पष्ट जानकारी देने का दबाव बढ़ा.

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मामले को लेकर अलीगढ़ पुलिस ने अपना आधिकारिक पक्ष सामने रखा है. एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि घटना 10 अक्टूबर 2026 की है. पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई है. इस तरह पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोपों पर अपना पक्ष रखा है.

लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी सस्पेंड

इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जवां के थानाध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की है. उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. महिला सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं करने और अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने के आरोप में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

इस कार्रवाई के बाद मामले में पुलिस की जिम्मेदारी और महिला सुरक्षा से जुड़े इंतजामों पर सवाल फिर चर्चा में आ गए हैं. फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और उसे न्यायालय में पेश किए जाने की पुष्टि की है. वहीं, मामले में लापरवाही के आरोपों के चलते जवां थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है. घटना का CCTV वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला पुलिस की कार्रवाई और जवाबदेही को लेकर चर्चा में है.



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