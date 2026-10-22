जहां होता है इंसानों का अंतिम संस्कार, वहां जला दिया कुत्ता, आगरा में मोक्षधाम पर विवाद

उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजगंज स्थित प्रसिद्ध मोक्षधाम में कुत्ते का अंतिम संस्कार किए जाने का मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. जिस स्थान पर हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां कुत्ते की चिता जलाए जाने पर एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई. आरोप है कि विरोध करने पर श्मशान घाट कमेटी के कर्मचारियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और मारपीट करने की कोशिश की. मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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यह घटना 21 अक्टूबर 2026 की बताई गई है. शिकायतकर्ता अनुपम शर्मा, जिन्हें अनुपम पंडित के नाम से भी जाना जाता है, आगरा कैंट के निवासी हैं. वह ताजगंज मोक्षधाम में अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने वहां कुत्ते की चिता जलती देखी. इसके बाद उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और श्मशान घाट कमेटी के लोगों से शिकायत की.

शिकायत के मुताबिक, अनुपम शर्मा जब मोक्षधाम पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर हिंदू रीति-रिवाज से इंसानों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वहीं एक कुत्ते का अंतिम संस्कार किया जा रहा था. इस दृश्य को देखकर उन्होंने वहां मौजूद लोगों से सवाल किया. उनका कहना था कि मोक्षधाम का इस्तेमाल लोगों के अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है. ऐसे में वहां कुत्ते की चिता जलाए जाने पर उन्होंने विरोध जताया. इस बात को लेकर मौके पर मौजूद लोगों और शिकायतकर्ता के बीच विवाद हो गया.

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विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट की कोशिश का आरोप

अनुपम शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब उन्होंने श्मशान घाट कमेटी के लोगों और कर्मचारियों के सामने अपनी आपत्ति रखी, तो उन्होंने गलती स्वीकार करने के बजाय उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. आरोप यह भी है कि कर्मचारी मारपीट करने पर उतारू हो गए. शिकायतकर्ता के मुताबिक, कर्मचारियों ने यह बात भी स्वीकार की कि कुत्ते को वहीं जलाया गया था. इसके बाद मामला और गंभीर हो गया. घटना को लेकर शिकायतकर्ता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की. हालांकि, गाली-गलौज और मारपीट की कोशिश से जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है.

शिकायतकर्ता ने अपनी तहरीर में कहा है कि इस घटना से हिंदू समाज और उसकी धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुंची है. उनका कहना है कि मोक्षधाम वह स्थान है, जहां परिवार अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं के अनुसार करते हैं. ऐसे स्थान पर कुत्ते की चिता जलाए जाने को उन्होंने अनुचित और निंदनीय बताया है. इसी आधार पर उन्होंने श्मशान घाट कमेटी के पदाधिकारियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. घटना सामने आने के बाद कमेटी की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए आगरा पुलिस कमिश्नरेट के ताजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, 2023 की धारा 301 और 352 के तहत श्मशान घाट कमेटी के पदाधिकारियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच उप-निरीक्षक गौरव यादव को सौंपी गई है. अब पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी. जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि मोक्षधाम में कुत्ते का अंतिम संस्कार किन परिस्थितियों में किया गया और विवाद के दौरान क्या हुआ था.

जांच के बाद सामने आएगी घटना की पूरी तस्वीर

ताजगंज मोक्षधाम में कुत्ते का अंतिम संस्कार किए जाने की शिकायत ने स्थानीय स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया है. शिकायतकर्ता ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बताया है, जबकि कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल, पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा. अब सबकी नजर पुलिस की जांच पर है, जिससे घटना की परिस्थितियों और संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी.



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