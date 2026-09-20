ट्रक की केबिन या फाइव स्टार होटल का रूम? वायरल ट्रक वाले ने दिखाई लग्जरी दुनिया

अगर आप यूट्यूब या सोशल मीडिया पर जरा भी एक्टिव रहते हैं, तो आपने एक ऐसे शख्स को जरूर देखा होगा, जो ट्रक चलाने के साथ-साथ देसी अंदाज में खाना भी बनाते हैं. इनका नाम है राजेश रावणी. इन्हें सिर्फ ट्रक चलाने वाला मत समझिएगा. ये सोशल मीडिया स्टार हैं. उनके वीडियोज पर व्यूज भर-भरकर आते हैं. यूट्यूब से उनकी कमाई भी लाखों रुपये में बताई जाती है.

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अब राजेश रावणी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस बार वजह उनका खाना बनाना या ट्रक चलाना नहीं, बल्कि उनका कस्टमाइज्ड ट्रक है. वीडियो में उनका ट्रक आम ट्रक जैसा नहीं है, बल्कि एक लग्जरियस होटल के रूम जैसा लगता है, जहां हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं.

इस ट्रक में सबकुछ है

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में राजेश पहले एक बड़ी और आरामदायक सीट पर बैठे नजर आते हैं. यह सीट देखने में सोफे जैसी लगती है. इतनी जगहदार है कि वह उस पर आराम से लेट भी सकते हैं. इसके बाद वह ड्राइवर सीट पर बैठते हैं.

ड्राइवर सीट भी काफी खास है. राजेश दिखाते हैं कि यह सीट 180 डिग्री तक घूम सकती है. इसके बाद वह एक रिमोट उठाते हैं और उसका बटन दबाते हैं. बटन दबाते ही ट्रक की विंडशील्ड पर लगे ब्लाइंड्स अपने आप खुल जाते हैं.

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ट्रक का केबिन भी बेहद साफ-सुथरा और व्यवस्थित नजर आता है. इसका इंटीरियर काफी मॉडर्न है. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजेश ने अपने लंबे सफर के दौरान आराम और सुविधा के लिए ट्रक में काफी बदलाव किए हैं.

राजेश रावणी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. उन्होंने शुरुआत में फेसबुक पर खाना बनाने और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े छोटे-छोटे वीडियो शेयर किए थे. बाद में उन्होंने यूट्यूब का रुख किया और लगातार कंटेंट बनाकर अपनी अलग पहचान बना ली.

लगातार मेहनत करो, जिंदगी में सबकुछ मिलेगा

उनकी मेहनत की तारीफ उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी कर चुके हैं. राजेश की कहानी को लेकर उन्होंने लगातार मेहनत करते रहने और बिना रुके अपना काम करते रहने की बात कही थी.

राजेश के इस नए वीडियो पर भी लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. किसी ने उनकी मेहनत की तारीफ की, तो किसी को उनका मॉडिफाइड ट्रक पसंद आया. एक यूजर ने कहा कि यह ट्रक एक आशियाना है.

राजेश रावणी के वीडियोज की खास बात यह है कि उनमें सिर्फ ट्रक का सफर नहीं दिखता. वह देशभर की सड़कों पर सफर के दौरान ट्रक में ही खाना भी बनाते हैं. छोटे स्टोव और सामान्य बर्तनों की मदद से वह चिकन, मछली, मटन करी से लेकर पनीर की अलग-अलग डिश तक बनाते हैं.

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इसके अलावा, उनके व्लॉग में साथी ट्रक ड्राइवर्स के साथ बातचीत, सड़क किनारे रुकना और हाईवे पर सफर के दौरान होने वाली अलग-अलग घटनाएं भी देखने को मिलती हैं. यही देसी और रियल अंदाज उन्हें सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में दर्शकों से जोड़ता है.

राजेश रावणी की जिंदगी दिखाती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी नजरिया होता है. जिस शख्स को दुनिया सिर्फ ट्रक वाला कहती थी, राजेश रावणी ने उसी ट्रक में अपनी दुनिया बना ली. आज वह अपने काम के साथ खुश हैं और जिंदगी के प्रति बेहद पॉजिटिव नजरिया रखते हैं.

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